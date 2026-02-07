  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 7 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Día Mundial de la enfermedad de Ménière: la condición que afecta a muchos y no lo saben

Se conmemora jornada internacional dedicada a este diagnóstico y la importancia de reconocer señales tempranas para prevenir complicaciones

Feb. 07, 2026
Se le dio ese nombre porque la enfermedad fue descrita por primera vez en el siglo XIX por el médico francés Prosper Ménière
Se le dio ese nombre porque la enfermedad fue descrita por primera vez en el siglo XIX por el médico francés Prosper Ménière

El Día Mundial de la enfermedad de Ménière, que se conmemora cada 7 de febrero, busca generar conciencia sobre esta condición, informar sobre sus síntomas y la importancia de un diagnóstico oportuno. La jornada promueve la educación de pacientes, familiares y profesionales de la salud para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Organizaciones médicas y asociaciones de pacientes realizan campañas en redes sociales, conferencias y actividades educativas para visibilizar la enfermedad y fomentar la investigación sobre tratamientos que ayuden a controlar sus síntomas.

La enfermedad de Ménière es un trastorno del oído interno que afecta el equilibrio y la audición. Se produce debido a un exceso de líquido en el laberinto del oído, lo que provoca presión y alteraciones en la función auditiva y vestibular. Esta condición puede desarrollarse de manera progresiva y generar episodios recurrentes de mareos intensos, pérdida auditiva y zumbido constante.

SÍNTOMAS PRINCIPALES

  • Vértigo intenso que puede durar minutos u horas.
  • Pérdida de audición fluctuante, que con el tiempo puede volverse permanente.
  • Tinnitus o zumbido en el oído afectado.
  • Sensación de presión o plenitud en el oído.
  • Náuseas y desequilibrio durante los episodios de vértigo.

Los síntomas pueden aparecer de forma repentina y variar en intensidad, lo que dificulta su diagnóstico.

imagen-cuerpo

A QUIÉN AFECTA MÁS

La enfermedad de Ménière puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más frecuente entre adultos de 40 a 60 años. Estudios indican que afecta a ambos sexos, aunque algunas investigaciones sugieren una ligera prevalencia en mujeres. La condición es poco conocida y, según expertos, muchos pacientes la padecen durante años sin recibir un diagnóstico correcto, confundiéndola con problemas de estrés o fatiga.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Así se volvió el aguacate el alimento estrella del Super Bowl
Internacional / Mundo

Así se volvió el aguacate el alimento estrella del Super Bowl

Febrero 07, 2026

La influencia latina, el marketing y la apertura al aguacate convirtieron a esta fruta en el alimento estrella del evento deportivo más esperado

Alerta sanitaria: retiran miles de M&M’s del mercado por riesgo de alergias
Internacional / Mundo

Alerta sanitaria: retiran miles de M&M’s del mercado por riesgo de alergias

Febrero 06, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) clasificó esta medida como un retiro Clase II el 4 de febrero

Detienen a hombre por conducir ebrio y descubren a 3 niños en la cajuela
Internacional / Mundo

Detienen a hombre por conducir ebrio y descubren a 3 niños en la cajuela

Febrero 06, 2026

Tres pequeños fueron rescatados tras permanecer atrapados en un vehículo mientras su cuidador mostraba conducta peligrosa en calles de Colorado