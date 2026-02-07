Día Mundial de la enfermedad de Ménière: la condición que afecta a muchos y no lo saben

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Día Mundial de la enfermedad de Ménière, que se conmemora cada 7 de febrero, busca generar conciencia sobre esta condición, informar sobre sus síntomas y la importancia de un diagnóstico oportuno. La jornada promueve la educación de pacientes, familiares y profesionales de la salud para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Organizaciones médicas y asociaciones de pacientes realizan campañas en redes sociales, conferencias y actividades educativas para visibilizar la enfermedad y fomentar la investigación sobre tratamientos que ayuden a controlar sus síntomas.

La enfermedad de Ménière es un trastorno del oído interno que afecta el equilibrio y la audición. Se produce debido a un exceso de líquido en el laberinto del oído, lo que provoca presión y alteraciones en la función auditiva y vestibular. Esta condición puede desarrollarse de manera progresiva y generar episodios recurrentes de mareos intensos, pérdida auditiva y zumbido constante.

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Vértigo intenso que puede durar minutos u horas .

que puede durar . Pérdida de audición fluctuante, que con el tiempo puede volverse permanente.

fluctuante, que con el tiempo puede volverse permanente. Tinnitus o zumbido en el oído afectado.

afectado. Sensación de presión o plenitud en el oído.

o plenitud en el oído. Náuseas y desequilibrio durante los episodios de vértigo.

Los síntomas pueden aparecer de forma repentina y variar en intensidad, lo que dificulta su diagnóstico.

A QUIÉN AFECTA MÁS

La enfermedad de Ménière puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más frecuente entre adultos de 40 a 60 años. Estudios indican que afecta a ambos sexos, aunque algunas investigaciones sugieren una ligera prevalencia en mujeres. La condición es poco conocida y, según expertos, muchos pacientes la padecen durante años sin recibir un diagnóstico correcto, confundiéndola con problemas de estrés o fatiga.