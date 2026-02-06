  • 24° C
Internacional / Mundo

Detienen a hombre por conducir ebrio y descubren a 3 niños en la cajuela

Tres pequeños fueron rescatados tras permanecer atrapados en un vehículo mientras su cuidador mostraba conducta peligrosa en calles de Colorado

Feb. 06, 2026
1 de cada 3 muertes en accidentes de tránsito relacionados con conductores adultos ocurre por alcohol
Una revisión de tránsito en Westminster, Colorado, permitió el rescate de tres menores de edad que se encontraban encerrados en la cajuela de un automóvil. El conductor, presuntamente bajo la influencia del alcohol, fue detenido por oficiales locales tras exhibir maniobras peligrosas en la vía.

De acuerdo con registros policiales y cámaras corporales, la intervención ocurrió durante un operativo enfocado en identificar conductores imprudentes y prevenir accidentes.

Tras detener el vehículo y percibir un fuerte olor a alcohol, el hombre inicialmente accedió a pruebas de sobriedad, pero luego se negó a cooperar, lo que derivó en su arresto. Mientras los oficiales aseguraban el automóvil, el detenido declaró: "Tengo a tres niños en el maletero".

Inmediatamente, los agentes abrieron la cajuela y encontraron a los menores confinados en un espacio reducido, expuestos a bajas temperaturas, que podrían haber puesto en riesgo su salud.

CONDICIÓN DE LOS MENORES

El personal médico revisó a los niños en el lugar, confirmando que no presentaban lesiones visibles, aunque se encontraban asustados por la situación. Posteriormente, fueron puestos bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil (CPS) y entregados a familiares cercanos mientras se desarrolla el proceso legal.

CARGOS Y CONSECUENCIAS LEGALES

El hombre fue trasladado a la cárcel del condado de Adams y enfrenta múltiples cargos, entre ellos:

  • Conducción bajo influencia del alcohol.
  • Conducción temeraria con riesgo para terceros.
  • Manejo de vehículo sin seguro vigente.
  • Tres cargos por abuso infantil criminal.

Actualmente, permanece en custodia sin derecho a fianza mientras se programan las audiencias correspondientes.

El caso ha generado atención nacional por el riesgo al que estuvieron expuestos los menores y la pronta acción de la policía que permitió su rescate. Además, ha reabierto el debate sobre los peligros de conducir bajo efectos del alcohol y la responsabilidad de los adultos frente a niños.

Fernanda Rodríguez
