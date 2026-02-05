  • 24° C
Proponen prisión por uso indebido de la tarjeta Bienestar de adultos mayores en Sonora

La propuesta busca castigar penalmente a quienes retengan, utilicen, cobren o administren sin autorización el apoyo

Feb. 05, 2026
La propuesta fue presentada por la diputada Alejandra López Noriega.
La propuesta fue presentada por la diputada Alejandra López Noriega.

Con el objetivo de proteger la dignidad, la autonomía económica y los derechos humanos de las personas adultas mayores, la legisladora Alejandra López Noriega presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar y sancionar el uso indebido de las tarjetas del Bienestar en Sonora.

La propuesta busca castigar penalmente a quienes retengan, utilicen, cobren o administren sin autorización la pensión de adultos mayores, una práctica que constituye violencia patrimonial y que afecta principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad, dependencia o abandono.

PENAS DE TRES A OCHO AÑOS DE CÁRCEL

De acuerdo con la iniciativa, las sanciones contemplan penas de tres a ocho años de prisión, multas económicas y la reparación integral del daño. Además, se prevén agravantes cuando el responsable sea un familiar, cuidador, tutor o servidor público, o cuando exista aprovechamiento de una condición de enfermedad, discapacidad o dependencia de la persona adulta mayor.

López Noriega explicó que la reforma incorpora una perspectiva de género y un enfoque de envejecimiento digno, al reconocer que las mujeres adultas mayores son quienes con mayor frecuencia enfrentan este tipo de abusos, debido a desigualdades económicas históricas y a la normalización del control sobre sus recursos.

"La pensión no es un regalo, es un derecho ganado con toda una vida de trabajo. Nadie tiene derecho a apropiarse de ese recurso. Usar la tarjeta del Bienestar sin permiso es un abuso y debe castigarse", afirmó la legisladora.

imagen-cuerpo

CERO TOLERANCIA A VIOLENCIA ECONÓMICA

Con esta iniciativa, se busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia económica contra las personas adultas mayores. La propuesta reafirma que en Sonora la vejez se respeta, el patrimonio de quienes reciben la pensión del Bienestar se protege y cualquier forma de abuso financiero será sancionada conforme a la ley.

La reforma representa un paso importante para fortalecer la protección legal de uno de los sectores más vulnerables de la población y garantizar que los apoyos sociales cumplan su objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

César Leyva
César Leyva
