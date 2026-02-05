  • 24° C
Sonora

Bienestar capacita a servidores de la Salud

Para este 2026 se continuarán con las visitas en las viviendas para dar seguimiento a las atenciones

Feb. 05, 2026
El programa "Salud casa por casa" se brinda de manera independiente de que el beneficiado sea o no derechohabientes del IMSS, ISSSTE o algún otro sistema de seguridad social
Son más de 300 servidores de salud de la Secretaría del Bienestar delegación Sonora, los que llevaron una capacitación con el objetivo de continuar prestando sus servicios de una manera cálida, cercana y de calidad dentro del programa de "Salud Casa Por Casa" para brindar las atenciones correspondientes a lo largo de este año.

El delegado del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, indicó que estas algunas de las acciones que forman pare es forman parte del compromiso que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el sistema de salud a nivel nacional, sin exclusiones y sin intermediarios.

"Fortalecemos conocimientos y procesos sobre las farmacias del Bienestar, para seguir llevando atención médica y acompañamiento hasta el hogar de las personas adultas mayores y con discapacidad, con cercanía y sentido humano", expresó el funcionario, destacando que se trata de personal correspondiente a las nueve regiones del Estado.

Palafox Almada añadió que, durante estas jornadas como secretaría del Bienestar, refuerzan los procesos para seguir acercando atención médica oportuna y ordenada, colocando el tema de salud como un derecho y no como un privilegio.

El programa Salud Casa por Casa es uno de los programas para el Bienestar del gobierno de México que tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de los adultos mayores, así como de las personas con discapacidad. El año pasado, en Sonora, logró realizar más de 190 mil visitas.

Para este 2026 se continuarán con las visitas en las viviendas para dar seguimiento a las atenciones, para lo cual se realizó esta capacitación, aunque estos servidores de la salud, se encuentran activos desde los primeros días del año, priorizado la atención preventiva, la detección oportuna de riesgos y el acompañamiento continuo.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

