Bienestar capacita a servidores de la Salud

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Son más de 300 servidores de salud de la Secretaría del Bienestar delegación Sonora, los que llevaron una capacitación con el objetivo de continuar prestando sus servicios de una manera cálida, cercana y de calidad dentro del programa de "Salud Casa Por Casa" para brindar las atenciones correspondientes a lo largo de este año.

El delegado del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, indicó que estas algunas de las acciones que forman pare es forman parte del compromiso que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el sistema de salud a nivel nacional, sin exclusiones y sin intermediarios.

"Fortalecemos conocimientos y procesos sobre las farmacias del Bienestar, para seguir llevando atención médica y acompañamiento hasta el hogar de las personas adultas mayores y con discapacidad, con cercanía y sentido humano", expresó el funcionario, destacando que se trata de personal correspondiente a las nueve regiones del Estado.

Palafox Almada añadió que, durante estas jornadas como secretaría del Bienestar, refuerzan los procesos para seguir acercando atención médica oportuna y ordenada, colocando el tema de salud como un derecho y no como un privilegio.

El programa Salud Casa por Casa es uno de los programas para el Bienestar del gobierno de México que tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de los adultos mayores, así como de las personas con discapacidad. El año pasado, en Sonora, logró realizar más de 190 mil visitas.

Para este 2026 se continuarán con las visitas en las viviendas para dar seguimiento a las atenciones, para lo cual se realizó esta capacitación, aunque estos servidores de la salud, se encuentran activos desde los primeros días del año, priorizado la atención preventiva, la detección oportuna de riesgos y el acompañamiento continuo.