Staus inicia trámite de revisión salarial

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) entregó a las autoridades universitarias la solicitud de revisión salarial, de la cual destacan que le han brindado alternativas para que se cumplan sus peticiones y que haya un compromiso para alcanzar la nivelación que solicitan, informó el dirigente sindical, Cuauhtémoc Nieblas Cota.

Recordó que cada año se realiza una revisión diferente y que en este 2026 les toca el tema salarial, mientras que el año pasado fue la revisión contractual. El dirigente del Staus indicó que están solicitando el 10.8 por ciento del retroactivo al primero de enero de este año como parte de la revisión directa al salario debido a que Sonora es un Estado caro para vivir.

"Para ellos damos una serie de alternativas no solo del incremento del salario. Pedimos un aumento de emergencia, incremento del 4 por ciento que se haga efectivo al 1 de julio y un programa de recuperación salarial, es decir de manera gradual ir recuperando el salario, un proyecto de años donde cada año se vaya dando o igualar al tema inflación para que de aquí al 2030 ya estaríamos recuperando el salario", dijo Nieblas Cota.

Este jueves se hizo la entrega formal del documento para que se inicie el proceso de revisión por parte de la Unison. El dirigente del Staus, resaltó que el sindicato pudo haber entregado la solicitud después, sin embargo, lo están haciendo en esta fecha para que la Universidad agilice la formación de las mesas de trabajo. "Hacemos el llamado para no llegar a la fecha de emplazamiento con temas pendientes que resolver".