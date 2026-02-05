  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Staus inicia trámite de revisión salarial

Este jueves entregó a las autoridades académicas la solicitud

Feb. 05, 2026
"La Ley federal del trabajo, nos marca que son 30 días antes del vencimiento del contrato colectivo, que en este caso es el 20 de marzo, cuando se debe entregar la solicitud de revisión. Como parte de este proceso lo estamos haciendo en tiempo y forma para agilizar las mesas de trabajo".- Nieblas Cota.
"La Ley federal del trabajo, nos marca que son 30 días antes del vencimiento del contrato colectivo, que en este caso es el 20 de marzo, cuando se debe entregar la solicitud de revisión. Como parte de este proceso lo estamos haciendo en tiempo y forma para agilizar las mesas de trabajo".- Nieblas Cota.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) entregó a las autoridades universitarias la solicitud de revisión salarial, de la cual destacan que le han brindado alternativas para que se cumplan sus peticiones y que haya un compromiso para alcanzar la nivelación que solicitan, informó el dirigente sindical, Cuauhtémoc Nieblas Cota.

Recordó que cada año se realiza una revisión diferente y que en este 2026 les toca el tema salarial, mientras que el año pasado fue la revisión contractual. El dirigente del Staus indicó que están solicitando el 10.8 por ciento del retroactivo al primero de enero de este año como parte de la revisión directa al salario debido a que Sonora es un Estado caro para vivir.

"Para ellos damos una serie de alternativas no solo del incremento del salario. Pedimos un aumento de emergencia, incremento del 4 por ciento que se haga efectivo al 1 de julio y un programa de recuperación salarial, es decir de manera gradual ir recuperando el salario, un proyecto de años donde cada año se vaya dando o igualar al tema inflación para que de aquí al 2030 ya estaríamos recuperando el salario", dijo Nieblas Cota.

Este jueves se hizo la entrega formal del documento para que se inicie el proceso de revisión por parte de la Unison. El dirigente del Staus, resaltó que el sindicato pudo haber entregado la solicitud después, sin embargo, lo están haciendo en esta fecha para que la Universidad agilice la formación de las mesas de trabajo. "Hacemos el llamado para no llegar a la fecha de emplazamiento con temas pendientes que resolver".

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Ray Archuleta, presentará estrategias de ganadería regenerativa
Sonora

Ray Archuleta, presentará estrategias de ganadería regenerativa

Febrero 05, 2026

Será un trabajo entre el Banco de Alimentos y la Unión Ganadera y el tema se centrará en Sonora

Clima en Sonora hoy, 5 de febrero: Pronostican lluvias aisladas, fuertes vientos y descenso de temperaturas
Sonora

Clima en Sonora hoy, 5 de febrero: Pronostican lluvias aisladas, fuertes vientos y descenso de temperaturas

Febrero 05, 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil advierte sobre la posible llegada de un nuevo sistema invernal que podría generar frío y hasta nieve

IMSS Sonora cuenta espacios en guarderías
Sonora

IMSS Sonora cuenta espacios en guarderías

Febrero 04, 2026

El instituto le responde a CTM sobre el tema de cierre de estos espacios