Clima en Sonora hoy, 5 de febrero: Pronostican lluvias aisladas, fuertes vientos y descenso de temperaturas

El clima en Sonora para este jueves 5 de febrero estará marcado por la influencia de la corriente en chorro subtropical, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, de acuerdo con el análisis de la Coordinación Estatal de Protección Civil, basado en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

Dicho sistema favorecerá la presencia de cielos parcialmente nublados, así como la probabilidad de lluvias aisladas en regiones del norte, noroeste, centro y oriente del estado. Además, se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en la zona norte y oriental de la entidad, lo que podría generar tolvaneras y reducción de visibilidad en algunos tramos carreteros.

Las autoridades también informaron que un nuevo sistema invernal podría aproximarse al noroeste del país durante los días 11 y 12 de febrero. Este fenómeno mantiene la posibilidad de lluvias moderadas, así como la caída de nieve o aguanieve en áreas montañosas de Sonora, acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas y vientos moderados a fuertes en el interior del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la mañana inició con una temperatura mínima de 15 grados centígrados y una humedad relativa del 40 por ciento. Para este jueves se espera una temperatura máxima cercana a los 32 grados, con vientos promedio de 10 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia del 30 por ciento.

Ciudad Obregón registró una temperatura mínima de 15 grados y una humedad del 65 por ciento. Se pronostica una máxima de 32 grados, con condiciones de cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitación. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

En Nogales, el ambiente será más fresco, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima estimada de 21 grados. Se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, cielos mayormente nublados y una probabilidad de lluvia del 40 por ciento.

Para San Luis Río Colorado, el termómetro marcó una mínima de 13 grados, con una máxima prevista de 26 grados. Se mantendrán cielos parcialmente nublados, vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación del 40 por ciento.

Navojoa inició el día con 14 grados y humedad del 60 por ciento. Se espera una temperatura máxima de 32 grados, cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia, con vientos moderados.

En Agua Prieta, se registró una de las temperaturas más bajas, con 5 grados centígrados al amanecer. Para el resto del día se espera una máxima de 20 grados, rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, cielos parcialmente nublados y un 20 por ciento de probabilidad de lluvia.

Finalmente, en Guaymas se reportó una temperatura mínima de 16 grados y humedad del 60 por ciento. Se prevé una máxima de 27 grados, cielos mayormente nublados, rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación del 20 por ciento.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante las rachas de viento y el posible descenso de temperaturas en los próximos días.