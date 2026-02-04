Busca Huatabampito certificación internacional

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Autoridades gubernamentales y representantes de diversos sectores de la sociedad civil conformaron el Comité de Playas Limpias de Huatabampito, con la finalidad de lograr una certificación internacional que detone la inversión turística y la promoción económica.

Lo anterior se dio a conocer en una reunión encabezada por el director general del Organismo de Cuenta Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, Rodolfo Castro Valdez, y el presidente municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia.

Castro Valdez señaló que, en sintonía con la obra magna del Malecón impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, necesitamos garantizar una cultura de limpieza y un entorno ordenado y saludable.

Explicó que el Comité, que será formalizado dentro de tres semanas, surge como una respuesta estratégica al notable crecimiento turístico de la región, buscando replicar modelos de éxito, como el de Puerto Peñasco, que garanticen tanto la sanidad del litoral como la atracción de inversiones.

El funcionario mencionó que el Comité de Playas Limpias cuenta con una integración multidisciplinaria, que incluye a representantes del sector social, educativo, político y empresarial, comprometidos con los objetivos mencionados.

"Necesitamos cuidar nuestros espacios naturales para las presentes y futuras generaciones, así como promover el desarrollo sustentable y la participación social", puntualizó Castro Valdez.

Por su parte, Vázquez Valencia reconoció que el desarrollo de infraestructura impulsado por el gobernador Alfonso Durazo, específicamente la obra del Malecón de Huatabampito, ha sido un motor para detonar la economía local.

"Pero este auge ha traído consigo un incremento proporcional en la generación de residuos. Hemos implementado programas de limpieza y trabajado mucho por mantener limpio el espacio, pero la ciudadanía sigue contaminando. Por ello, a través de este comité, garantizaremos que esta playa se mantenga limpia", afirmó.

"Con estas acciones, Huatabampo se alinea a las políticas estatales y federales de desarrollo sostenible, priorizando que el crecimiento económico del sector turístico no comprometa la integridad del medio ambiente", añadió el alcalde.