Firme resistencia de guarijíos

A pesar de las inclemencias del tiempo, cansancio y desgaste, miembros de la Etnia Guarijío afirmaron que mantendrán la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en San Bernardo, Municipio de Álamos, que iniciaron el 11 de agosto del 2025.

Héctor Zayla Enríquez, gobernador de la comunidad de Makurawe y uno de los líderes del movimiento, aseguró que siguen sin atención de funcionarios a la demanda de cumplimiento de 13 puntos del Plan de Justicia, como el de la restitución de 33 mil hectáreas.

"A las autoridades federales del INPI no les han importado nuestros reclamos, lamentablemente, pero la lucha va a seguir, como desde el principio, primero aguantando el calor y después el frío", señaló.

"Hay mucho estancamiento en el Plan de Justicia, los beneficios son muy pocos y, como consecuencia de ello, continúa dándose el desempleo, la migración y otros problemas", agregó.

Zayla Enríquez precisó que, además de la recuperación de territorio, están pidiendo la construcción de un albergue en la cabecera municipal de Álamos, para gestiones de atención a la salud y para estudiantes.

Asimismo, indicó, camino artesanal a la Presa Pilares, Makurawe y San José; Hospital Regional en San Bernardo; acondicionamiento y pavimentación de calles en las comunidades; tianguis turístico y pesca en la Presa; estadio deportivo multifuncional en San Bernardo.

Agregó que también solicitan un acueducto de Guajaray a Los Estrados; camino artesanal a Mochibampo; construcción de camino a Los Bajíos por los extremos de Guajaray-Los Bajíos y Quiriego-Los Bajíos; siete ambulancias; camino a Bavícora; tres mil cabezas de ganado bovino; puente vehicular en Techobampo y Los Jacales y puente colgante en Techobampo.