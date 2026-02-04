Facilitan solicitud de apoyo para estudiantes de Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para facilitar el registro dentro del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, que tiene como objetivo principal brindar alimentación y hospedaje a quienes deseen continuar sus estudios en educación básica, media superior y superior, y que el año pasado en Sonora se tuvo una inversión de 10 millones 540 mil 658 pesos, se realizaron modificaciones en los formatos, los cuales ya están disponibles.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, ha explicado que este programa tiene como objetivo que niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, inscritos en escuelas públicas o comunitarias, y que sean parte de comunidades indígenas con algún grado de marginación, puedan tener acceso a servicios de alimentación y hospedaje en sedes de una casa o comedor.

Cabe destacar que a través de este programa también se pueden inscribir quienes tengan una casa de apoyo o comer para brindar la atención a quienes resulten seleccionados del registro, quienes serán elegidos de acuerdo a los requisitos. Entre los pueblos que cuentan con este apoyo son Vícam, Pótam, Bácum, Tórim, Ráhum, Huírivis, Bélem y Cócorit.

En el 2025, el Estado cerró con un total de 26 espacios de operación, que fueron 13 casas y 13 comedores, tan solo para la atención de la niñez, en los cuales se tenía programado apoyar a mil 338 estudias, sin embargo, esta meta se superó al apoyar mil 206 niños y mil 196 niñas.

Algunas de las solicitudes disponibles de este programa son las de acceso para estudiantes de nuevo ingreso o continuidad a la casa o comedor; para la educación superior; promotoría de lengua y cultura indígena; elaboración de proyectos ejecutivos de casas y comedores; y de informe de avances de la operación de la Casa o Comedor Comunitario del Estudiante Indígena, entre otros.