  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Estadounidenses que crucen a México con armas serán arrestados

Advierte el consulado de Estados Unidos que pudieran prohibir el ingreso a México de por vida

Feb. 04, 2026
Las armas de fuego y municiones que se permiten en el equipaje facturado o que pasan por el control de seguridad en Estados Unidos suelen ser ilegales en otros países y pueden resultar en su arresto en los controles de seguridad en los aeropuertos
Las armas de fuego y municiones que se permiten en el equipaje facturado o que pasan por el control de seguridad en Estados Unidos suelen ser ilegales en otros países y pueden resultar en su arresto en los controles de seguridad en los aeropuertos

Advierte Consulado de Estado Unidos en Hermosillo, a sus connacionales que ingresar armas de fuego o municiones a México es un acto ilegal que les traerá severas sanciones que van desde multas, hasta ir a la cárcel o prohibir el ingreso a México de por vida.

El departamento de Estados Unidos informó que cada año, cientos de ciudadanos estadounidenses son arrestados en el extranjero por portar armas de fuego o municiones, incluso contando con un permiso para poseerlas legalmente en Estados Unidos, el cual solo es válido en su país.

Indicó que la mayoría de los arrestos ocurren en las fronteras con Canadá y México, donde las personas intentan cruzar con un arma que normalmente llevan en su vehículo. En este mismo sentido, también destacan que se han registrado varios arrestos en el Caribe por la presencia de casquillos o municiones en maletas.

Aunque destacan que como consulado, una de las prioridades es ayudar a los ciudadanos estadounidense mientras están en el extranjero, en este caso en Sonora, hay situaciones en las que esto no es posible o es limitado por ejemplo, quien quede arrestado, de antemano no lo sacarán de la cárcel, tampoco se le proporcionará un representante ante las autoridades para su defensa, y cuando ya cuente con alguien que preste ese servicio, el consulado no cubrirá los pastos de honorarios legales.

En cambio, sí se les podrá apoyar contactando a tu familia, proporcionarle una lista de abogados locales, acudir a visitas en la prisión y en garantizar que reciba un trato humano y de conformidad con el derecho internacional, nacional y extranjero.  

Una de las recomendaciones que hacen a sus connacionales que planean cruzar la frontera, es que revisen cuidadosamente su vehículo para detectar armas de fuego, municiones, casquillos perdidos de su última cacería o el arma que lleva habitualmente para protegerse, así como familiarícese con las carreteras cercanas a la frontera, debido a que muchos ciudadanos estadounidenses, tras ser arrestados, informan que no tenían intención de entrar a México, pero se pasaron de la salida o tomaron un giro equivocado.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Otro hallazgo por la carretera 26
Sonora

Otro hallazgo por la carretera 26

Febrero 04, 2026

Ahora fueron unas osamentas en el kilómetro 23

Proaes pide a empresa cuidar el medio ambiente
Sonora

Proaes pide a empresa cuidar el medio ambiente

Febrero 04, 2026

La procuraduría les otorga una certificación que los acredita como responsables, y la cual tiene una vigencia de dos años

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 4 de febrero
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 4 de febrero

Febrero 04, 2026

La sequía en Sonora mantiene en niveles críticos a las presas de la cuenca del Río Yaqui, que apenas registran el 29.6% de su capacidad total