Estadounidenses que crucen a México con armas serán arrestados

Advierte Consulado de Estado Unidos en Hermosillo, a sus connacionales que ingresar armas de fuego o municiones a México es un acto ilegal que les traerá severas sanciones que van desde multas, hasta ir a la cárcel o prohibir el ingreso a México de por vida.

El departamento de Estados Unidos informó que cada año, cientos de ciudadanos estadounidenses son arrestados en el extranjero por portar armas de fuego o municiones, incluso contando con un permiso para poseerlas legalmente en Estados Unidos, el cual solo es válido en su país.

Indicó que la mayoría de los arrestos ocurren en las fronteras con Canadá y México, donde las personas intentan cruzar con un arma que normalmente llevan en su vehículo. En este mismo sentido, también destacan que se han registrado varios arrestos en el Caribe por la presencia de casquillos o municiones en maletas.

Aunque destacan que como consulado, una de las prioridades es ayudar a los ciudadanos estadounidense mientras están en el extranjero, en este caso en Sonora, hay situaciones en las que esto no es posible o es limitado por ejemplo, quien quede arrestado, de antemano no lo sacarán de la cárcel, tampoco se le proporcionará un representante ante las autoridades para su defensa, y cuando ya cuente con alguien que preste ese servicio, el consulado no cubrirá los pastos de honorarios legales.

En cambio, sí se les podrá apoyar contactando a tu familia, proporcionarle una lista de abogados locales, acudir a visitas en la prisión y en garantizar que reciba un trato humano y de conformidad con el derecho internacional, nacional y extranjero.

Una de las recomendaciones que hacen a sus connacionales que planean cruzar la frontera, es que revisen cuidadosamente su vehículo para detectar armas de fuego, municiones, casquillos perdidos de su última cacería o el arma que lleva habitualmente para protegerse, así como familiarícese con las carreteras cercanas a la frontera, debido a que muchos ciudadanos estadounidenses, tras ser arrestados, informan que no tenían intención de entrar a México, pero se pasaron de la salida o tomaron un giro equivocado.