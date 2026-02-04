  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Se presenta otro hallazgo por la carretera 26

Se trata de una búsqueda que terminó en una localización positiva, ahora fueron unas osamentas en el kilómetro 23

Feb. 04, 2026
El colectivo destacó que mientras tengan fuerza seguirán buscando a sus seres queridos hasta encontrarlos, agradeciendo el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora, la Guardia Nacional y la policía estatal.
El colectivo destacó que mientras tengan fuerza seguirán buscando a sus seres queridos hasta encontrarlos, agradeciendo el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora, la Guardia Nacional y la policía estatal.

Inicia el mes de febrero con nuevos hallazgos de restos óseos, por parte del Colectivo de las Buscadoras por la Paz, los cuales fueron encontrados durante la jornada del lunes y martes en un terreno cerca de la capital del Estado, informó Cecilia Delgado, vocera y buscadora.

Se trata de una búsqueda que terminó en una localización positiva, nuevamente en la carreta 26 de Hermosillo, donde en otras ocasiones, ya se han encontrado fosas y restos humanos entre otros, desde el año pasado y que dieron continuidad a las búsquedas para continuar descartando puntos.

Cecilia Delgado, informó que en esta ocasión fue el kilómetro 23 de esta carretera donde, desde el lunes 2 y martes 3 de febrero lograron encontrar algunos restos, los cuales fueron entregados a las autoridades correspondientes para su análisis y proceder a la búsqueda de familiares.

"Los invitamos a quien tenga algún familiar desaparecido a unirse para que nos ayude a localizar a nuestros seres queridos", expresó la vocera del colectivo, destacado que, para las Buscadoras por la Paz Sonora, cada jornada de búsqueda es un recordatorio de que la ausencia duele, pero no nos paraliza. Somos familias que se niegan al silencio, comunidades que se niegan al olvido, corazones que se niegan a rendirse. 

Para quienes deseen unirse al colectivo se les pide que se comuniquen al número de 62343 4448, también pueden hacer contacto a través de la página de Facebook Buscadoras por la Paz Sonora. "No descansaremos hasta abrazar de nuevo a quienes nos faltan, porque la justicia es un derecho, la verdad es una necesidad, y la memoria es la raíz de la paz que queremos construir".

El Colectivo destacó que mientras tengan fuerza seguirán buscando a sus seres queridos hasta encontrarlos, agradeciendo el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora, la Guardia Nacional y la policía estatal.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Facilitan solicitud de apoyo para estudiantes
Sonora

Facilitan solicitud de apoyo para estudiantes

Febrero 04, 2026

Es para el Programa de apoyo a la educación indígena

Estadounidenses que crucen a México con armas serán arrestados
Sonora

Estadounidenses que crucen a México con armas serán arrestados

Febrero 04, 2026

Advierte el consulado de Estados Unidos que pudieran prohibir el ingreso a México de por vida

Proaes pide a empresas cuidar el medio ambiente
Sonora

Proaes pide a empresas cuidar el medio ambiente

Febrero 04, 2026

La Procuraduría les otorga una certificación que los acredita como responsables, y la cual tiene una vigencia de dos años