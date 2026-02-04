Proaes pide a empresas cuidar el medio ambiente

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para que las empresas adopten prácticas responsables en el manejo de aire, agua, residuos, energía y otros recursos, la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (Proaes) hizo un llamado para promover la certificación dentro del programa de autorregulación, auditoría y certificación ambiental, que actualmente cuenta con siete empresas certificadas del Estado.

Se trata de un proceso voluntario de autorregulación ambiental, a través de los cuales, los establecimientos logran mejorar su desempeño ambiental y se comprometen a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección dentro de esta misma materia.

Como parte del incentivo, la Proaes les otorga un certificado que los acredita como empresas responsables y comprometidas con el cuidado del medio ambiente, el cual tiene una vigencia de dos años. En el caso de Sonora, actualmente son siete empresas las que cuentan con este certificado, de las cuales dos cumplirán su vigencia este año, una en junio y la otra en noviembre.

Cabe destacar que, para llevar el proceso de auditorías, la procuraduría cuenta son cuatro empresas autorizadas las cuales son Kino desarrollo planeación y consultoría, S.C. de Magdalena de Kino; María Magdalena Valenzuela Corral Y Viason Visión Ambiental Sonora S.C., ambas de Hermosillo; y TAG Auditing Services, S.C. de Chihuahua.

Las empresas que deseen obtener esta certificación, deberán acercarse a la Proaes para presentar el proyecto de autorregulación, con la descripción detallada, objetiva y completa con el objetivo de superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ecológica y mejorando su desempeño ambiental.

Además, deberán contar con una evaluación técnica y económica de las oportunidades factibles de mejora que aplicarán, definiendo también los beneficios ambientales que se obtendrán de estos.