Sonora

Proaes pide a empresas cuidar el medio ambiente

La Procuraduría les otorga una certificación que los acredita como responsables, y la cual tiene una vigencia de dos años

Feb. 04, 2026
EMPRESAS CERTIFICADAS POR CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: AMP AMERMEX, S.A. DE C.V.; BADGER METER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; SONORA FORMING, S.A. DE C.V.; KOFANOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; AMP AMERMEX, S.A. DE C.V. (CACTUS); CELULOSA Y CORRUGADOS DE SONORA, S.A. DE C.V. (PLANTA HERMOSILLO); AMP AMERMEX, S.A. DE C.V. (PLANTA AUTOMOTRIZ)
Para que las empresas adopten prácticas responsables en el manejo de aire, agua, residuos, energía y otros recursos, la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (Proaes) hizo un llamado para promover la certificación dentro del programa de autorregulación, auditoría y certificación ambiental, que actualmente cuenta con siete empresas certificadas del Estado.

Se trata de un proceso voluntario de autorregulación ambiental, a través de los cuales, los establecimientos logran mejorar su desempeño ambiental y se comprometen a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección dentro de esta misma materia.

Como parte del incentivo, la Proaes les otorga un certificado que los acredita como empresas responsables y comprometidas con el cuidado del medio ambiente, el cual tiene una vigencia de dos años. En el caso de Sonora, actualmente son siete empresas las que cuentan con este certificado, de las cuales dos cumplirán su vigencia este año, una en junio y la otra en noviembre.

Cabe destacar que, para llevar el proceso de auditorías, la procuraduría cuenta son cuatro empresas autorizadas las cuales son Kino desarrollo planeación y consultoría, S.C. de Magdalena de Kino; María Magdalena Valenzuela Corral Y Viason Visión Ambiental Sonora S.C., ambas de Hermosillo; y TAG Auditing Services, S.C. de Chihuahua.

Las empresas que deseen obtener esta certificación, deberán acercarse a la Proaes para presentar el proyecto de autorregulación, con la descripción detallada, objetiva y completa con el objetivo de superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ecológica y mejorando su desempeño ambiental.

Además, deberán contar con una evaluación técnica y económica de las oportunidades factibles de mejora que aplicarán, definiendo también los beneficios ambientales que se obtendrán de estos.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

