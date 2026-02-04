Otro hallazgo por la carretera 26

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Inicia el mes de febrero con nuevos hallazgos de restos óseos, por parte del colectivo de las Buscadoras por la Paz, los cuales fueron encontrados durante la jornada del lunes y martes en un terreno cerca de la capital del Estado, informó Cecilia Delgado, vocera y buscadora.

Se trata de una búsqueda que terminó en una localización positiva, nuevamente en la carreta 26 de Hermosillo, donde en otras ocasiones, ya se han encontrado fosas y restos humanos entre otros, desde el año pasado y que dieron continuidad a las búsquedas para continuar descartando puntos.

Cecilia Delgado, informó que en esta ocasión fue el kilómetro 23 de esta carretera donde, desde el lunes 2 y martes 3 de febrero lograron encontrar algunos restos, los cuales fueron entregados a las autoridades correspondientes para su análisis y proceder a la búsqueda de familiares.

“Los invitamos a quien tenga algún familiar desaparecido a unirse para que nos ayude a localizar a nuestros seres queridos”, expresó la vocera del colectivo, destacado que, para las Buscadoras por la Paz Sonora, cada jornada de búsqueda es un recordatorio de que la ausencia duele, pero no nos paraliza. Somos familias que se niegan al silencio, comunidades que se niegan al olvido, corazones que se niegan a rendirse.

Para quienes deseen unirse al colectivo se les pide que se comuniquen al número de 62343 4448, también pueden hacer contacto a través de la página de Facebook Buscadoras por la Paz Sonora. “No descansaremos hasta abrazar de nuevo a quienes nos faltan, porque la justicia es un derecho, la verdad es una necesidad, y la memoria es la raíz de la paz que queremos construir”.

El colectivo destacó que mientras tengan fuerza seguirán buscando a sus seres queridos hasta encontrarlos, agradeciendo el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora, la Guardia Nacional y la policía estatal.