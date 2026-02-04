  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Facilitan solicitud de apoyo para estudiantes

Es para el Programa de apoyo a la educación indígena

Feb. 04, 2026
De acuerdo a datos del INPI, al cuarto trimestre de 2025, se invirtió en un comedor universitario indígena 552 mil 475 pesos, y se tenía contemplado otorgar 132 apoyos, meta que fue alcanzada al atender a 48 hombres y 84 mujeres.DÓNDE ME REGISTRO:Llena tu solicitud ingresando a tramites.inpi.gob.mx
De acuerdo a datos del INPI, al cuarto trimestre de 2025, se invirtió en un comedor universitario indígena 552 mil 475 pesos, y se tenía contemplado otorgar 132 apoyos, meta que fue alcanzada al atender a 48 hombres y 84 mujeres.DÓNDE ME REGISTRO:Llena tu solicitud ingresando a tramites.inpi.gob.mx

Para facilitar el registro dentro del Programa de apoyo a la educación indígena, que tiene como objetivo principal brindar alimentación y hospedaje a quienes deseen continuar sus estudios en educación básica, media superior y superior, y que el año pasado en Sonora se tuvo una inversión de 10 millones 540 mil 658 pesos, se realizaron modificaciones en los formatos, los cuales ya están disponibles.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, ha explicado que este programa tiene como objetivo que niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, inscritos en escuelas públicas o comunitarias, y que sean parte de comunidades indígenas con algún grado de marginación, puedan tener acceso a servicios de alimentación y hospedaje en sedes de una casa o comedor.

Cabe destacar que a través de este programa también se pueden inscribir quienes tengan una casa de apoyo o comer para brindar la atención a quienes resulten seleccionados del registro, quienes serán elegidos de acuerdo a los requisitos. Entre los pueblos que cuentan con este apoyo son Vícam, Pótam, Bácum, Tórim, Ráhum, Huírivis, Bélem y Cócorit.

En el 2025, el Estado cerró con un total de 26 espacios de operación, que fueron 13 casas y 13 comedores, tan solo para la atención de la niñez, en los cuales se tenía programado apoyar a mil 338 estudias, sin embargo, esta meta se superó al apoyar mil 206 niños y mil 196 niñas.

Algunas de las solicitudes disponibles de este programa son las de acceso para estudiantes de nuevo ingreso o continuidad a la casa o comedor; para la educación superior; promotoría de lengua y cultura indígena; elaboración de proyectos ejecutivos de casas y comedores; y de informe de avances de la operación de la Casa o Comedor Comunitario del Estudiante Indígena, entre otros.

 

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Estadounidenses que crucen a México con armas serán arrestados
Sonora

Estadounidenses que crucen a México con armas serán arrestados

Febrero 04, 2026

Advierte el consulado de Estados Unidos que pudieran prohibir el ingreso a México de por vida

Otro hallazgo por la carretera 26
Sonora

Otro hallazgo por la carretera 26

Febrero 04, 2026

Ahora fueron unas osamentas en el kilómetro 23

Proaes pide a empresa cuidar el medio ambiente
Sonora

Proaes pide a empresa cuidar el medio ambiente

Febrero 04, 2026

La procuraduría les otorga una certificación que los acredita como responsables, y la cual tiene una vigencia de dos años