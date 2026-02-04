IMSS Sonora cuenta espacios en guarderías

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, aclaró que el servicio de guarderías no presenta ningún tipo de riesgo en su operación que comprometa la calidad en la atención, asegurando una prestación del servicio oportuno en beneficio de las niñas, niños y sus familias.

Lo anterior como respuesta a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora, luego de que la Secretaria de Bienestar Social de la CTM, Isabel Velázquez Rendón y la Secretaria General del Sindicato de Guardería, Esthela Valenzuela, expresaran su desacuerdo en que las guarderías se estuvieran cerrando de manera gradual indicando que afecta de manera directa a los trabajadores.

La dependencia precisó que actualmente se tiene una capacidad instalada de 11 mil 261 lugares con 9 mil 798 niñas y niños inscritos en el servicio de guarderías en el Estado, además cuenta con la integración de expedientes para la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en terrenos propios, así como en predios en proceso de donación en diversos municipios de Sonora.

Además, indicó que el instituto refrenda su compromiso para ofrecer tranquilidad a las familias trabajadoras, a través de la operación y supervisión permanente de sus 52 guarderías que se encuentran en operación en todo el Estado. Esta respuesta la dio a conocer el IMSS Sonora de manera pública a través de sus plataformas digitales oficiales.