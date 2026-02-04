  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

IMSS Sonora cuenta espacios en guarderías

El instituto le responde a CTM sobre el tema de cierre de estos espacios

Feb. 04, 2026
El IMSS Sonora refrenda su compromiso para ofrecer tranquilidad a las familias trabajadoras, a través de la operación y supervisión permanente de sus 52 guarderías que se encuentran en operación en todo el Estado
El IMSS Sonora refrenda su compromiso para ofrecer tranquilidad a las familias trabajadoras, a través de la operación y supervisión permanente de sus 52 guarderías que se encuentran en operación en todo el Estado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, aclaró que el servicio de guarderías no presenta ningún tipo de riesgo en su operación que comprometa la calidad en la atención, asegurando una prestación del servicio oportuno en beneficio de las niñas, niños y sus familias.

Lo anterior como respuesta a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora, luego de que la Secretaria de Bienestar Social de la CTM, Isabel Velázquez Rendón y la Secretaria General del Sindicato de Guardería, Esthela Valenzuela, expresaran su desacuerdo en que las guarderías se estuvieran cerrando de manera gradual indicando que afecta de manera directa a los trabajadores.

La dependencia precisó que actualmente se tiene una capacidad instalada de 11 mil 261 lugares con 9 mil 798 niñas y niños inscritos en el servicio de guarderías en el Estado, además cuenta con la integración de expedientes para la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en terrenos propios, así como en predios en proceso de donación en diversos municipios de Sonora.

Además, indicó que el instituto refrenda su compromiso para ofrecer tranquilidad a las familias trabajadoras, a través de la operación y supervisión permanente de sus 52 guarderías que se encuentran en operación en todo el Estado. Esta respuesta la dio a conocer el IMSS Sonora de manera pública a través de sus plataformas digitales oficiales.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Firme resistencia de guarijíos
Sonora

Firme resistencia de guarijíos

Febrero 04, 2026

Llevan casi medio año en la toma del INPI, en San Bernardo, Álamos, en demanda de cumplimiento del Plan de Justicia

Busca Huatabampito certificación internacional
Sonora

Busca Huatabampito certificación internacional

Febrero 04, 2026

Conforma Conagua Comité de Playas Limpias

Facilitan solicitud de apoyo para estudiantes de Sonora
Sonora

Facilitan solicitud de apoyo para estudiantes de Sonora

Febrero 04, 2026

Cabe destacar que es para el Programa de Apoyo a la Educación Indígena