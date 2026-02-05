Ray Archuleta, presentará estrategias de ganadería regenerativa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Banco de Alimentos de Hermosillo y la Unión Ganadera Regional de Sonora, trabajarán en unidad para acercar temas de producción de alimentos, partiendo de lo central que es el agua y las alternativas que existen para tener un mayor alcance en el Estado, dijo Carlos Bustamante Kawano, director general del banco.

Como primera actividad que realizarán para presentar estrategias para el desarrollo tanto de la ganadería como en la agricultura, convocaron a una conferencia con el tema “Regenerar para producir ganadería regenerativa más producción, menores costos”, que será impartida por Ray Archuleta.

El expositor es un especialista en salud del suelo o agroecólogo, pionero en agricultura regenerativa y conservación de suelos, con más de 30 años de experiencia como edafólogo certificado por la Soil Science Society of America, posicionándose como una figura clave en la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.

“Se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Banco de Alimentos con temas como este? Pues tiene que ver todo, porque el agua de lo que vamos a hablar aquí a través de prácticas de ganadería, así con ese tecnicismo regenerativa, pues va a estar en los alimentos que están sembrándose en nuestros campos por acá, en las casas para consumo humano, en las industrias, son un tipo impedimento para que llegue más inversión y pues se convierta en ese círculo virtuoso”, apuntó Bustamante Kawano.

Por su parte Aurelio Ramos Johnson, ganadero e impulsor del tema, resaltó que, aunque Ray Archuleta es un referente a nivel internacional, su presentación se enfocará exclusivamente en el Estado de Sonora.

“En los 72 municipios hay ganadería, hay una vaca que pisa el suelo, entonces todo lo que hagamos bien o lo que hagamos mal los ganaderos repercute, no solamente en el bolsillo de nosotros sino también repercute en la capacidad que le podemos dar nosotros al suelo para retener agua, capturar carbono que es un tema que preocupa, es lo que nos está causando el calentamiento global”, puntualizó Ramos Johnson.