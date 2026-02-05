  • 24° C
Estados Unidos resalta a Sonora como socio para la producción de minerales

Es desde el Puerto de Guaymas donde se lidera el camino en energía a nivel internacional

Feb. 05, 2026
"Reafirmamos el compromiso de fortalecer la seguridad energética y la economía de América del Norte a través de la cooperación estratégica", expresó Drew Hoster
Para consolidar nuevas oportunidades en el sector energético, Estados Unidos reafirma la relevancia del proyecto de gas natural Amigo LNG y analiza el papel de Sonora como socio estratégico en la producción de minerales críticos esenciales para la industria desde el Puerto de Guaymas.

El cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, recibió al Secretario Asistente Interino para Asuntos Internacionales del Departamento de Energía de Estados Unidos, Tommy Joyce, quien reconoció que Estados Unidos y México son los países que lideran el camino en energía a nivel internacional.

Durante su visita a Sonora, mantuvieron una reunión con autoridades locales y socios del sector privado, donde se tocaron temas sobre el potencial de la expansión del Puerto de Guaymas. "Reafirmamos el compromiso de fortalecer la seguridad energética y la economía de América del Norte a través de la cooperación estratégica", expresó Drew Hoster.

También dijo que: "la presencia de Tommy Joyce subraya la prioridad de asegurar recursos y proyectos que beneficien mutuamente a nuestros países, reforzando nuestra posición como líderes energéticos en el mundo".

Cabe destacar que el pasado domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también estuvo de visita en el Puerto de Guaymas, donde, junto con el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, destacando que se cuenta con una inversión superior a los 130 mil millones de pesos para el desarrollo y crecimiento económico de Sonora.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

