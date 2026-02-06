Casa Blanca acusa “falsa indignación” tras video racista compartido por Trump contra los Obama

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Casa Blanca se quejó este viernes de lo que calificó como una “indignación fingida” luego de que el presidente Donald Trump compartiera en su red social Truth Social un video de contenido racista en el que el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama aparecían caracterizados como simios.

El video, de poco más de un minuto de duración, fue publicado por Trump la noche del jueves y difundía teorías conspirativas sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, las cuales perdió frente al demócrata Joe Biden. En los últimos segundos del clip, los rostros de los Obama aparecen superpuestos en cuerpos de monos en una selva, mientras suena brevemente la canción The Lion Sleeps Tonight.

CASA BLANCA ACUSA “FALSA INDIGNACIÓN” TRAS VIDEO RACISTA

La publicación generó una rápida reacción negativa tanto de demócratas como de republicanos. Incluso aliados cercanos del mandatario condenaron el contenido. El senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, el único senador republicano negro, calificó el video como racista y pidió su eliminación inmediata.

“Rezo para que sea falso porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió Scott en su cuenta de X.

Inicialmente, la Casa Blanca minimizó la polémica y tachó las críticas como “indignación fingida”. Sin embargo, poco antes del mediodía del viernes, un funcionario informó a CNN que un miembro del personal de la Casa Blanca había publicado el video “por error” y que este ya había sido eliminado, luego de haber permanecido en línea durante casi 12 horas.

El representante republicano Mike Lawler, de Nueva York, considerado uno de los legisladores más vulnerables de su partido, también condenó la publicación y exigió una disculpa pública por parte del presidente.

“La publicación del presidente es incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error, y debe eliminarse de inmediato con una disculpa”, señaló Lawler en X

REACCIONES DE VIDEO RACISTA DE TRUMP

En un comunicado enviado a CNN y a la AFP, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la publicación y reiteró que se trataba de un “video meme de internet” que representa a Trump como el “Rey de la Selva” y a los demócratas como personajes de El Rey León.

“Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, afirmó Leavitt.

No obstante, la publicación evocó uno de los estereotipos racistas más comunes al comparar a personas negras con monos, lo que intensificó la condena pública. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el hecho como un “comportamiento repugnante” y exigió que todos los republicanos lo denunciaran.

Este episodio se suma a una serie de críticas previas contra Trump por compartir contenido racista o manipulado digitalmente. El año pasado, el presidente difundió un video aparentemente generado con inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en la Oficina Oval. Posteriormente, él y miembros de su administración compartieron imágenes alteradas del líder demócrata Hakeem Jeffries, las cuales el legislador calificó públicamente como racistas.

El video en cuestión fue tomado de un material más largo difundido previamente por un creador de memes de extrema derecha, en el que se presenta a Trump como el “Rey de la Jungla” y a diversos líderes demócratas como animales, incluidos Joe Biden y otros funcionarios.