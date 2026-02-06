  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

¿Quiénes son los artistas confirmados para la inauguración de los Juegos Olímpicos 2026?

Listado oficial de intérpretes, celebridades y talentos que encabezarán el espectáculo musical y cultural del evento inaugural este 6 de febrero

Feb. 06, 2026
Artistas internacionales y talentos italianos se preparan para encender el espectáculo musical de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos
Artistas internacionales y talentos italianos se preparan para encender el espectáculo musical de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se celebrará el 6 de febrero de 2026 en el Estadio San Siro de Milán, no solo marcará el inicio de la justa deportiva, sino que también promete un espectáculo musical y cultural de alto nivel. La organización ya confirmó a las estrellas que subirán al escenario para dar la bienvenida al mundo.

Entre los nombres más destacados se encuentra Mariah Carey, quien será una de las artistas principales de la noche. La cantante estadounidense, reconocida a nivel mundial, aportará un toque pop y emotivo a la inauguración, en un evento pensado para una audiencia global.

Otra de las grandes figuras confirmadas es Andrea Bocelli, uno de los tenores italianos más importantes de la historia reciente. Su participación busca rendir homenaje a la tradición musical de Italia y será uno de los momentos más solemnes de la ceremonia.

ARTISTAS ITALIANOS CON PROYECCIÓN GLOBAL

Laura Pausini formará parte del espectáculo, representando a la música italiana contemporánea con una carrera consolidada en distintos idiomas y escenarios del mundo.

A ella se suma Ghali, rapero nacido en Milán, cuya presencia aportará un enfoque más actual y urbano, reflejando la diversidad cultural del país anfitrión y conectando con las nuevas generaciones.

imagen-cuerpo

ACTORES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

La ceremonia no se limitará a conciertos. Actores italianos como Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis y Pierfrancesco Favino participarán en distintos segmentos narrativos del evento, dando forma a una puesta en escena que combinará teatro, historia y simbolismo olímpico.

Además, el violinista Giovanni Zanon aportará una dimensión instrumental que reforzará el carácter artístico del espectáculo.

De acuerdo con los organizadores, la ceremonia de inauguración de Milano-Cortina 2026 busca mostrar la identidad de Italia a través de la música, el arte y la emoción del deporte. El desfile de atletas, las actuaciones en vivo y el encendido del pebetero olímpico formarán parte de un evento diseñado para ser recordado como uno de los más representativos de los Juegos de Invierno.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Inauguración Juegos Olímpicos 2026: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?
Internacional / Mundo

Inauguración Juegos Olímpicos 2026: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?

Febrero 06, 2026

Información clave sobre fechas, canales disponibles, plataformas digitales y opciones para seguir la ceremonia completa sin perderte ningun detalle

EE.UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico contra embarcación y deja dos muertos
Internacional / Mundo

EE.UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico contra embarcación y deja dos muertos

Febrero 05, 2026

El Comando Sur confirmó la ofensiva en aguas internacionales cercanas a Colombia como parte de la Operación Southern Spear

Gobierno de Trump permite acceso del ICE a datos de Medicaid y pone en riesgo a inmigrantes hospitalizados
Internacional / Mundo

Gobierno de Trump permite acceso del ICE a datos de Medicaid y pone en riesgo a inmigrantes hospitalizados

Febrero 05, 2026

Hospitales y sistemas de salud enfrentan un dilema crítico: advertir a los pacientes sobre el posible uso de su información o guardar silencio