¿Quiénes son los artistas confirmados para la inauguración de los Juegos Olímpicos 2026?

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se celebrará el 6 de febrero de 2026 en el Estadio San Siro de Milán, no solo marcará el inicio de la justa deportiva, sino que también promete un espectáculo musical y cultural de alto nivel. La organización ya confirmó a las estrellas que subirán al escenario para dar la bienvenida al mundo.

Entre los nombres más destacados se encuentra Mariah Carey, quien será una de las artistas principales de la noche. La cantante estadounidense, reconocida a nivel mundial, aportará un toque pop y emotivo a la inauguración, en un evento pensado para una audiencia global.

Otra de las grandes figuras confirmadas es Andrea Bocelli, uno de los tenores italianos más importantes de la historia reciente. Su participación busca rendir homenaje a la tradición musical de Italia y será uno de los momentos más solemnes de la ceremonia.

ARTISTAS ITALIANOS CON PROYECCIÓN GLOBAL

Laura Pausini formará parte del espectáculo, representando a la música italiana contemporánea con una carrera consolidada en distintos idiomas y escenarios del mundo.

A ella se suma Ghali, rapero nacido en Milán, cuya presencia aportará un enfoque más actual y urbano, reflejando la diversidad cultural del país anfitrión y conectando con las nuevas generaciones.

ACTORES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

La ceremonia no se limitará a conciertos. Actores italianos como Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis y Pierfrancesco Favino participarán en distintos segmentos narrativos del evento, dando forma a una puesta en escena que combinará teatro, historia y simbolismo olímpico.

Además, el violinista Giovanni Zanon aportará una dimensión instrumental que reforzará el carácter artístico del espectáculo.

De acuerdo con los organizadores, la ceremonia de inauguración de Milano-Cortina 2026 busca mostrar la identidad de Italia a través de la música, el arte y la emoción del deporte. El desfile de atletas, las actuaciones en vivo y el encendido del pebetero olímpico formarán parte de un evento diseñado para ser recordado como uno de los más representativos de los Juegos de Invierno.