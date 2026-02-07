Así se volvió el aguacate el alimento estrella del Super Bowl

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cada año, durante el Super Bowl, millones de hogares en Estados Unidos repiten un ritual que va más allá del futbol americano: consumir aguacate, principalmente en forma de guacamole. Lo que comenzó como una costumbre ligada a la comunidad latina hoy se ha convertido en una tradición nacional que mueve toneladas de producto y millonarias campañas publicitarias, consolidando al aguacate como el alimento estrella del evento deportivo más visto del país.

Aunque no existe una fecha precisa que marque el inicio de esta tendencia, especialistas y medios coinciden en que su éxito es resultado de una combinación de factores culturales, migratorios, comerciales y de mercadotecnia.

AGUACATE: EL ALIMENTO ESTRELLA DEL SUPER BOWL

El aguacate y el guacamole forman parte de la dieta mexicana desde la época prehispánica y también son tradicionales en diversas regiones de Centro y Sudamérica. Con las oleadas migratorias latinoamericanas hacia Estados Unidos, estos sabores comenzaron a integrarse de manera natural en la alimentación estadounidense.

De acuerdo con la consultora Nielsen, la popularidad del aguacate en ese país se explica en gran medida por la "muy notable influencia de la cultura latina", según un informe de 2015 citado por la BBC. A ello se sumó el interés de la industria por posicionar al aguacate como un alimento ideal para reuniones sociales, fiestas y eventos deportivos, especialmente el Super Bowl.

EL "AGUACATE BOWL" Y LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

La Canadian Broadcasting Corporation (CBC) señala que en la década de los 90 una agencia de relaciones públicas ideó una estrategia clave conocida como el "Aguacate Bowl". En ese entonces, productores de aguacate de California buscaban subirse al fenómeno del Super Bowl y aprovechar su enorme audiencia.

La campaña incluyó la entrega de muestras gratuitas, recetas de guacamole y acciones promocionales previas al partido, lo que ayudó a posicionar al aguacate como un acompañante indispensable durante el juego. Con el paso del tiempo, la fruta quedó asociada de manera directa con la celebración del Super Bowl, al nivel de las alitas, la pizza y la cerveza.

LA APERTURA DEL MERCADO AL AGUACATE MEXICANO

Un punto de inflexión ocurrió en 1997, cuando Estados Unidos levantó parcialmente una prohibición que había durado 87 años para el aguacate mexicano, al considerarlo un riesgo sanitario. Tras comprobarse que Michoacán estaba libre del gusano barrenador, se permitió la entrada gradual del producto.

Para 2005, el aguacate mexicano ya tenía acceso a los 50 estados del país. Posteriormente, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se alió con la Asociación de Importadores de Aguacate Hass Mexicano en Estados Unidos, dando origen a la marca Avocados From Mexico, responsable de algunas de las campañas más visibles y costosas durante el Super Bowl.

Hoy, el aguacate no solo es un símbolo gastronómico del evento, sino también un reflejo del impacto cultural y económico de México en Estados Unidos, consolidándose como el indiscutible "rey" del Super Bowl.