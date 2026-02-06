  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Alerta sanitaria: retiran miles de M&M´s del mercado por riesgo de alergias

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) clasificó esta medida como un retiro Clase II el 4 de febrero

Feb. 06, 2026
Alerta sanitaria: retiran miles de M&M´s del mercado por riesgo de alergias

La empresa Beacon Promotions Inc. anunció el 26 de enero el retiro de cientos de paquetes promocionales de M&M´s debido a un error en el etiquetado que omitió advertencias obligatorias sobre la presencia de alérgenos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) clasificó esta medida como un retiro Clase II el 4 de febrero, señalando que representa un riesgo para la salud de personas con alergias alimentarias específicas.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA Y POR QUÉ ES GRAVE?

El riesgo no radica en los ingredientes del chocolate en sí, sino en la falta de información en el empaque. Los paquetes promocionales retirados no incluyen advertencias sobre la posible presencia de leche, soya y cacahuate, lo que podría llevar a personas con alergias graves a consumirlos de manera inadvertida.

La FDA advierte que un consumo de estos productos podría provocar reacciones alérgicas que van desde leves hasta severas, aunque suelen ser temporalmente reversibles. Esta clasificación, conocida como Clase II, busca alertar sobre productos que podrían generar problemas de salud que no son permanentes, pero que sí requieren atención médica si se presentan síntomas.

PRODUCTOS AFECTADOS

El retiro incluye aproximadamente 6 mil paquetes promocionales de 1.3 onzas (37 gramos) de dos variedades de M&M´s. Es fundamental revisar los códigos de lote y fechas de consumo preferente:

  • M&M´s con Cacahuate (Peanut M&M´s) - Edición "Make Your Mark"
  • Código de lote: M1823200
  • Fecha de consumo preferente: 30 de abril de 2026
  • M&M´s Originales
  • L450ARCLV03 / 1 de diciembre de 2025
  • L502FLHKP01 / 1 de enero de 2026
  • L523CMHKP01 / 30 de junio de 2026
  • L537GMHKP01 / 1 de septiembre de 2026

Los paquetes retirados fueron distribuidos en 20 estados: Alabama, Arizona, California, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Las autoridades y la empresa aconsejan tomar medidas inmediatas:

  • Verifique sus productos: Compare sus paquetes con los códigos de lote y fechas mencionadas.
  • No consuma si tiene alergias: Personas alérgicas a leche, soya o cacahuate deben evitar estos M&M´s.
  • Deseche los paquetes afectados: Esta es la manera más segura de evitar riesgos.
  • Esté atento a síntomas: Si ya consumió el producto y presenta urticaria, dificultad para respirar, hinchazón o mareo, busque atención médica y reporte el caso ante la FDA.
  • Beacon Promotions Inc. está colaborando con distribuidores para recuperar los productos afectados y atender las consultas de los consumidores sobre el proceso de retiro.

QUÉ SIGNIFICA UN RETIRO CLASE II

La FDA clasifica los retiros en tres categorías. El Clase II, como en este caso, aplica cuando el uso del producto podría causar problemas de salud temporalmente reversibles, y donde la probabilidad de efectos graves es baja. Esta alerta busca proteger especialmente a quienes dependen de la información del empaque para evitar riesgos de salud.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Detienen a hombre por conducir ebrio y descubren a 3 niños en la cajuela
Internacional / Mundo

Detienen a hombre por conducir ebrio y descubren a 3 niños en la cajuela

Febrero 06, 2026

Tres pequeños fueron rescatados tras permanecer atrapados en un vehículo mientras su cuidador mostraba conducta peligrosa en calles de Colorado

Casa Blanca acusa "falsa indignación" tras video racista compartido por Trump contra los Obama
Internacional / Mundo

Casa Blanca acusa "falsa indignación" tras video racista compartido por Trump contra los Obama

Febrero 06, 2026

El presidente estadounidense publicó un video donde se pueden ver los rostros de los Obama superpuestos en cuerpos de monos en una selva

¿Quiénes son los artistas confirmados para la inauguración de los Juegos Olímpicos 2026?
Internacional / Mundo

¿Quiénes son los artistas confirmados para la inauguración de los Juegos Olímpicos 2026?

Febrero 06, 2026

Listado oficial de intérpretes, celebridades y talentos que encabezarán el espectáculo musical y cultural del evento inaugural este 6 de febrero