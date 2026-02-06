Alerta sanitaria: retiran miles de M&M´s del mercado por riesgo de alergias

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La empresa Beacon Promotions Inc. anunció el 26 de enero el retiro de cientos de paquetes promocionales de M&M´s debido a un error en el etiquetado que omitió advertencias obligatorias sobre la presencia de alérgenos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) clasificó esta medida como un retiro Clase II el 4 de febrero, señalando que representa un riesgo para la salud de personas con alergias alimentarias específicas.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA Y POR QUÉ ES GRAVE?

El riesgo no radica en los ingredientes del chocolate en sí, sino en la falta de información en el empaque. Los paquetes promocionales retirados no incluyen advertencias sobre la posible presencia de leche, soya y cacahuate, lo que podría llevar a personas con alergias graves a consumirlos de manera inadvertida.

La FDA advierte que un consumo de estos productos podría provocar reacciones alérgicas que van desde leves hasta severas, aunque suelen ser temporalmente reversibles. Esta clasificación, conocida como Clase II, busca alertar sobre productos que podrían generar problemas de salud que no son permanentes, pero que sí requieren atención médica si se presentan síntomas.

PRODUCTOS AFECTADOS

El retiro incluye aproximadamente 6 mil paquetes promocionales de 1.3 onzas (37 gramos) de dos variedades de M&M´s. Es fundamental revisar los códigos de lote y fechas de consumo preferente:

M&M´s con Cacahuate (Peanut M&M´s) - Edición "Make Your Mark"

Código de lote: M1823200

Fecha de consumo preferente: 30 de abril de 2026

preferente: 30 de abril de 2026 M&M´s Originales

L450ARCLV03 / 1 de diciembre de 2025

L502FLHKP01 / 1 de enero de 2026

L523CMHKP01 / 30 de junio de 2026

L537GMHKP01 / 1 de septiembre de 2026

Los paquetes retirados fueron distribuidos en 20 estados: Alabama, Arizona, California, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Las autoridades y la empresa aconsejan tomar medidas inmediatas:

Verifique sus productos : Compare sus paquetes con los códigos de lote y fechas mencionadas.

: Compare sus paquetes con los y mencionadas. No consuma si tiene alergias : Personas alérgicas a leche, soya o cacahuate deben evitar estos M&M´s.

: Personas alérgicas a leche, soya o cacahuate deben evitar estos M&M´s. Deseche los paquetes afectados: Esta es la manera más segura de evitar riesgos.

Esté atento a síntomas : Si ya consumió el producto y presenta urticaria , dificultad para respirar , hinchazón o mareo , busque atención médica y reporte el caso ante la FDA .

: Si ya consumió el producto y presenta , , o , busque y el caso ante la . Beacon Promotions Inc. está colaborando con distribuidores para recuperar los productos afectados y atender las consultas de los consumidores sobre el proceso de retiro.

QUÉ SIGNIFICA UN RETIRO CLASE II

La FDA clasifica los retiros en tres categorías. El Clase II, como en este caso, aplica cuando el uso del producto podría causar problemas de salud temporalmente reversibles, y donde la probabilidad de efectos graves es baja. Esta alerta busca proteger especialmente a quienes dependen de la información del empaque para evitar riesgos de salud.