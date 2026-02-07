Trump y Netanyahu se reunirán en EU para discutir negociaciones con Irán

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo miércoles en Washington, en un encuentro que estará centrado en las conversaciones que Washington mantiene con Irán sobre su programa nuclear y la seguridad regional, informó este sábado el gobierno israelí.

De acuerdo con un breve comunicado del despacho de Netanyahu, el mandatario israelí considera que cualquier negociación con Teherán debe ir más allá del tema nuclear e incluir la limitación del programa de misiles balísticos iraní, así como el fin del apoyo de Irán a lo que Israel y Estados Unidos denominan el "eje iraní" en Medio Oriente.

NETANYAHU SE REUNIRÁ CON TRUMP EN EU

El anuncio de la reunión se produce un día después de que Estados Unidos e Irán retomaran conversaciones indirectas en Omán, un diálogo que, según analistas, pareció regresar al punto de partida respecto a la forma de abordar las discusiones sobre el programa nuclear de Teherán. Tras ese encuentro, el presidente Trump aseguró que las conversaciones habían sido "muy buenas" y adelantó que se planea una nueva ronda a principios de la próxima semana.

En las negociaciones del viernes, Estados Unidos estuvo representado por el enviado especial Steve Witkoff y por Jared Kushner, yerno del presidente Trump. En un hecho poco habitual, Washington también llevó a la mesa de diálogo a su principal comandante militar en Medio Oriente, el almirante de la Marina Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien posteriormente visitó el portaaviones USS Abraham Lincoln junto con Witkoff y Kushner, según confirmó el propio comando.

Trump ha reiterado en varias ocasiones su amenaza de utilizar la fuerza militar para presionar a Irán a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear. En ese contexto, Estados Unidos envió recientemente el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra a la región, en medio de la represión del gobierno iraní contra protestas internas.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el viernes que "las conversaciones nucleares y la resolución de los principales problemas deben llevarse a cabo en un ambiente tranquilo, sin tensiones y sin amenazas". El diplomático añadió que esta ronda de negociaciones había concluido y que los representantes regresarían a sus respectivas capitales.

Hasta ahora, no está claro qué términos estaría dispuesto a negociar Irán. Teherán ha insistido en que las conversaciones deben limitarse exclusivamente a su programa nuclear. Sin embargo, la cadena Al Jazeera informó que diplomáticos de Egipto, Turquía y Qatar habrían presentado a Irán una propuesta que incluye la suspensión del enriquecimiento de uranio durante tres años, el envío de su uranio altamente enriquecido fuera del país y el compromiso de no iniciar el uso de misiles balísticos.