Trump rechaza disculparse por video racista contra los Obama difundido en Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a ofrecer disculpas por la difusión de un video con contenido racista publicado en su cuenta oficial de Truth Social, en el que el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama aparecen representados como simios mediante imágenes generadas con inteligencia artificial.

La polémica grabación provocó una oleada de críticas tanto de la oposición demócrata como de miembros del propio Partido Republicano.

TRUMP RECHAZA DISCULPARSE POR VIDEO RACISTA

El viernes 6 de febrero de 2026, a bordo del Air Force One con destino a Florida, Trump fue cuestionado por un periodista sobre si su administración se disculparía por la publicación del material.

La respuesta fue tajante: "No, no cometí ningún error". El mandatario añadió que tampoco despedirá a la persona responsable del video y aseguró que no lo vio completo, ya que únicamente "se lo dio a la gente" para que lo publicaran.

El video, que fue eliminado horas después, incluye en su último segundo una representación del matrimonio Obama como chimpancés en una selva, mientras suena la canción The Lion Sleeps Tonight.

El contenido forma parte de un montaje que retoma la narrativa impulsada por Trump sobre una supuesta manipulación de las máquinas de votación de Dominion Voting System durante las elecciones presidenciales de 2020, en las que Joe Biden se impuso al entonces mandatario republicano.

Cabe recordar que Dominion Voting System ganó diversas demandas en tribunales estadounidenses contra medios y actores aliados a Trump que difundieron acusaciones de fraude electoral, las cuales fueron demostradas como falsas en distintos procesos judiciales.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el clip racista que se burla de los Obama fue creado por un usuario de Instagram identificado como xerias_x, conocido por generar videos con inteligencia artificial y memes de corte proTrump. Aunque el fragmento ofensivo aparece apenas al final del video, su contenido fue suficiente para desatar una fuerte reacción pública.

VIDEO CLASIFICADO COMO "INDIGNACIÓN FINGIDA"

La eliminación del material fue considerada un gesto poco habitual en Trump, especialmente después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificara previamente las críticas como "indignación fingida". En un comunicado, la secretaria de prensa señaló que se trataba de "un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León".

El episodio vuelve a colocar a la administración Trump en el centro de la controversia por el uso de contenidos ofensivos y por la persistencia de narrativas desacreditadas sobre el proceso electoral de 2020, en un contexto político marcado por la polarización y el debate sobre los límites del discurso desde las cuentas oficiales del poder ejecutivo estadounidense.