Va al hospital a dar a luz y desaparece; la hallan sin su bebé

La imagen enviada por Gabriela es un tanto borrosa, en ella se visualiza a un hombre al volante, que luce una camiseta oscura con líneas amarillas.

"Gabriela estaba muy ilusionada por la llegada de su bebé, para quien eligió el nombre de Martina", contó la madre de la joven.

"Me habló por teléfono y me dijo: ´mamá, se me rompió la fuente, estoy rumbo a la clínica en un taxi, estoy en San Roque".

Su madre relata que rápidamente ella y su esposo se dirigieron a la clínica a esperar a su hija, junto con su pareja, pero ella nunca llegó.

El caso de la desaparición de Gabriela conmovió al país entero, y el jueves por la mañana, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila pidió a la ciudadanía que reportaran cualquier información. Asimismo, la Policía Nacional de Perú de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes manejaba dos hipótesis; una de ellas era que posiblemente se trataba de una red de trata de personas.

¡Ayúdanos a encontrarla! Gabriela Olga Sevilla Torello desapareció el 19 de octubre del 2022 en Surco a las 7:20pm tras salir de su casa camino a la clínica luego de iniciar labor de parto. Mide 1.72m. Si sabes de su paradero llama a la??#Línea114 o al 980706170 pic.twitter.com/6C1iSJrp9d — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) October 20, 2022

EL CASO DA UN GIRO

Este viernes, la Policía informó que Gabriela apareció por su propio pie en la casa de un familiar, en Villa María del Triunfo, alrededor de las 4:00 de la madrugada, en estado de shock, golpeada, pero sin su bebé; de ahí se comunicó con sus padres, quienes la recogieron y la llevaron a un hospital.

La joven fue internada de inmediato en el Hospital Militar, informó el jefe de la Región Policial de Lima, Manuel Elías Lozada, quien destacó que demás del estado de shock y los golpes, presentaba signos de haber dado a luz recientemente; sin embargo, no tenía a su bebé consigo.

BUSCAN A LA RECIÉN NACIDA

Tras darse a conocer la noticia del hallazgo de Gabriela y que su hija recién nacida está desaparecida, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila pidió activar protocolos para que ningún bebé recién nacido salga por las fronteras.

Destacó que Gabriela aún no ha declarado qué fue lo que pasó en el transcurso de su casa al hospital, ni dónde está su bebé.

"Gabriela no quiere hablar ahora, entendemos la conmoción por la que está pasando, la familia tampoco quiere brindar declaraciones. Vamos a hacer el acompañamiento y lo más importante es que vamos a encontrar a la bebé", dijo.

Como se informó desde la desaparición de la joven, ella fue al hospital en un taxi que tomó por aplicación; sin embargo, luego de verificar por la zona la empresa de autos de alquiler descartó que haya sido así. Mientras se llevan a cabo las investigaciones, las cámaras de seguridad de la ciudad buscan más imágenes de la joven saliendo de su casa, pero debido a no tener con exactitud las características del vehículo es más complicado.