Una carta del "Chapo", la causa de la detención de Emma Coronel

La misiva la menciona como la madre de las gemelas, quien "les dirá algo a ustedes y a mis hijos. Por favor esté alerta compadre. Ella te lo explicará...".

Y vuelve a mencionarla: "La mamá de las gemelas les traerá un mensaje para que todos lo vean personalmente".

Asimismo, le encarga a sus hijos, Ovidio, Iván, Joaquín y Alfredo, quienes ahora están al frente del cártel, a las gemelas; además, le pide a Emma siempre estar de acuerdo con ellos.

"Te pido que siempre estés de acuerdo entre tú y mis cuatro hijos. Contrate contadores en todo el estado y pague a los niños y las viudas allí, y lo que queda por mes, la mitad es para ustedes y la otra mitad para ustedes cuatro", cita la carta.

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, la exreina de belleza fue quien planeó en 2015 el escape de su marido del Altiplano, pues un testigo protegido declaró que Emma, de primer contacto, le entregó 100 mil dólares para la compra de unos terrenos aledaños al reclusorio, por donde escapó el excapo; sin embargo, acabó entregando un millones de dólares.

Asimismo, luego de ser capturado en enero de 2016, también planeó la nueva fuga, para evitar la extradición de su marido a Estados Unidos, pero esta no se concretó, pues "El Chapo" fue enviado primero a una prisión de Ciudad Juárez y de ahí al vecino país del norte al año siguiente.

Previo a ello, el testigo protegido dijo que Emma le comentó que había pagado 2 millones de dólares a un funcionario mexicano que dirigía las prisiones de México para que regresaran a su marido al Altiplano, pero la extradición se concretó antes de ello.

La investigación del FBI apunta a que otras cartas estaban dirigidas a sus exesposas, entre ellas Coronel Aispuro.

Al respecto, el agente Eric McGuire, en su declaración dijo que Emma le pasó mensajes del capo a otros miembros de su organización delictiva, y que éste seguía dirigiendo las actividades mientras estaba prófugo y en el Altiplano.

No obstante, el as que la Fiscalía podría jugar sería que la exmodelo podría perder la custodia de sus mellizas si no coopera.

Por lo que otro Mike Vigil, ex encargado de las operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense DEA, señaló que tanto Los Chapitos, como Ismael "El Mayo" Zambada, a quien Guzmán Loera se refiere como su compadre, están temblando, pues dado la posición en que se encuentra Coronel Aispuro es probable coopere con las autoridades norteamericanas. "Cooperará, no tengo ninguna duda. Tiene una gran motivación y ésa es sus gemelas".