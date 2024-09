¿Trump o Harris?: el Papa Francisco llama a la reflexión a votantes católicos de Estados Unidos

A elegir "el mal menor" llamó el Papa Francisco a los votantes católicos que en noviembre emitirán su opinión en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, esto en un encuentro con periodistas internacionales que los acompañaron en su vuelo de regreso a Roma luego de su gira por Singapur.

El líder de la Iglesia Católica fue interrogado sobre quién consideraba una mejor opción para dirigir a Estados Unidos y dijo ubicar en el mismo lugar tanto a Kamala Harris como a Donald Trump quienes han manifestado posturas muy tajantes sobre el aborto y la expulsión de migrantes del país.

"Expulsar a los migrantes es maldad, y echar del seno de la madre a un niño es asesinato. De esto hay que hablar claro y sin peros", dijo el Papa Francisco.

"Ambos están contra la vida, el que expulsa a los migrantes y el que mata a los niños", mencionó. También se preguntó en tono retórico: "¿Quién es el menor de dos males? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé", dijo sin mencionar los nombres de ambos candidatos en la conferencia de prensa de casi 45 minutos, tras una gira de doce días por países de Asia y Oceanía. "Yo no soy estadounidense y no voy a votar, pero entre esa señora o ese señor, que cada uno lo haga según su conciencia", aseguró.

Consejo del papa Francisco a los electores católicos norteamericanos: vayan a votar y decidan en conciencia cual es el mal menor — Valentina Alazraki (@valealazraki) September 13, 2024

De acuerdo al diario El País, en referencia a la migración -un tema con el que el candidato republicano no ha tenido reparos al expresar su desprecio y sus futuras intenciones de combatirla en caso de que vuelva a la presidencia-, el Papa citó las sagradas escrituras, que dicen en el Antiguo Testamento que se debe acoger al "extranjero, al huérfano y a la viuda" y que, por tanto, "expulsar a los migrantes, no darles capacidad de trabajar ni acogida es un pecado grave".

Francisco insistió además en que "hay una corriente de migrantes que llegan de América central y son tratados como esclavos y se aprovechan de ellos".

Sobre el aborto -un tema fundamental en la agenda de Kamala Harris, quien reiteró más de una vez el martes la necesidad de que las mujeres sean las que elijan sobre sus cuerpos-, el papa Francisco no disfrazó sus declaraciones y dijo de manera frontal que es el equivalente a "matar a un ser humano". "Aunque sean palabras que no gustan, es un asesinato", sostuvo. "No te gustará esto, pero es un asesinato y no es que la Iglesia esté cerrada. Es que la Iglesia no permite el aborto porque es un asesinato y eso lo tenemos claro".

MANTIENE CRÍTICAS AL ABORTO Y POLÍTICAS ANTIMIGRANTES

Como era de esperarse, además de la economía o la política exterior, en el debate del martes dos de los ejes fundamentales fueron la inmigración y el derecho al aborto en al país, temas que Donald Trump ha atacado particularmente durante su campaña, y sobre los cuales lanzó no pocas mentiras que corrigieron en vivo tanto Kamala Harris como los periodistas de ABC News.

Trump, que ha prometido llevar a cabo la deportación más grande de la historia del país o ha tildado de criminales a los emigrantes, ahora no vaciló en decir que eran los responsables de comerse las mascotas de los estadounidenses, algo de lo que no se tiene constancia. También insistió en que los demócratas permiten el aborto "en el noveno mes" y hasta después del parto, a lo que la presentadora respondió que "no hay ningún Estado en el país en el que sea legal matar a un bebé después de haber nacido".

Las declaraciones han causado todo tipo de reacciones: desde la risa trágica, hasta la burla, la aceptación o la total indignación. El Papa tampoco podía dejar de reaccionar, y en realidad esta no es la primera vez que se expresa sobre temas tan sensibles, que definirán además el futuro del país.