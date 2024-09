En tenso debate Harris y Trump cruzan acusaciones por sus posturas sobre diversos temas

Con señalamientos cruzados, encontronazos e información que pudo parecer falsa, así se llevó a cabo el primer debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump en la carrera por la Presidencia de Estados Unidos.

Después de que el primer debate presidencial el pasado mes de junio le costara la candidatura presidencial al actual mandatario estadounidense, Joe Biden, su vicepresidenta sale beneficiada de un encuentro en el que Donald Trump trató de sortear cuestionamientos complejos con su viejo chivo expiatorio: la inmigración.

"El performance de Kamala (Harris) fue mejor de lo que se esperaba. Los dos buscaron provocarse y no se si llamaría 'explosión' lo de Trump, pero claramente Harris consiguió generarle molestia y bastante agitación. Pero, por otro lado, creo que Kamala no hablo mucho de la parte sustancial. Fue un debate bastante básico", afirmó Martín de Luca, exfiscal de Nueva York y asesor estratégico, a France 24.

Kamala Harris y Donald Trump protagonizan un feroz duelo en su primer debate presidencial https://t.co/n6V9uvbfYN — BBC News Mundo (@bbcmundo) September 11, 2024

En un debate condicionado por un foro sin audiencia y la constante intervención de los moderadores para remarcar los dos minutos con los que cada candidato contaba para expresar su plataforma política, Harris y Trump salieron al ruedo público, no tanto para defender sus posturas sino para reafirmar cómo ven el deber ser de un presidente estadounidense.

Trump criticó duramente a Harris por el manejo de la economía durante la Administración de Joe Biden, así como su presunta responsabilidad en la política migratoria actual, considerada como el peor de los males por el aspirante republicano.

Mientras, la vicepresidenta exhibió al expresidente como un millonario desconectado de la realidad social estadounidense y con tendencias autoritarias, sumamente dañinas para el futuro democrático de la que se presume como la primera democracia moderna en el planeta.

"Los dos candidatos han sido bastante exagerados. A mí me parece que la importancia del debate está alrededor del entretenimiento. Es complicado que un votante indeciso sea convencido por el debate.", añadió de Luca al expresar que, si bien Harris mostró un mejor manejo de la palabra del que se esperaba, este enfrentamiento no le es determinante para su voto objetivo: el indeciso que aún no conoce quién es como política.

Por su parte, Trump mantiene su imagen rebelde y en contra de un sistema que él y sus seguidores perciben como corrupto. No obstante, esta postura ciertamente ha desmejorado respecto de su versión más intensa, que le llevó a la Presidencia en 2016, y que tampoco termina de convencer a una gran parte del electorado más moderado, que lo considera muy extremo para gobernar otros cuatro años.

TRUMP LLAMA A HARRIS "MARXISTA" Y LA VICEPRESIDENTA CRITICA SU MANEJO DE LA PANDEMIA

En el primer asalto del debate, ambos candidatos presidenciales expusieron sus ideas con relación a la economía estadounidense y a cómo mejorarían la situación actual.

La vicepresidenta arrancó su intervención proponiendo la creación de una "economía de oportunidades", apelando a su historia como una mujer de clase media para empatizar con la clase trabajadora estadounidense, a la que prometió rebajar los impuestos.

Además, Harris afirmó que Trump "no tiene un plan" en el que entre la clase media trabajadora, explicando que en la hoja de ruta del controversial Proyecto 2025, el expresidente pretende rebajar los impuestos solo a los ricos, lo que provocaría "incrementar el déficit y la inflación", además de llevar a Estados Unidos "al borde de una recesión".

"Creo en la ambición, las aspiraciones y los sueños del pueblo estadounidense y, por eso, imagino y tengo en realidad un plan para construir lo que yo llamo una economía de oportunidades,", expresó Harris, quien también acusó a Trump de haber generado "el peor desempleo desde la Gran Depresión".

Por su parte, el expresidente republicano, fiel a su estilo, fue reactivo ante los señalamientos de Harris, señalando las debilidades en la Administración de Joe Biden y la alta tasa inflacionaria en la que se encuentra Estados Unidos, a la cual calificó como "la peor en la historia", que a su vez ha generado "un desastre para la clase media". Sobre el 'Proyecto 2025', planteado por los republicanos, Trump sentenció que "no tiene nada que ver" con él.

"VOY A TERMINAR LA GUERRA EN UCRANIA": TRUMP CRITICA A HARRIS POR POLÍTICA EXTERIOR

La política exterior estadounidense también estuvo entre los platillos principales de la discusión presidencial: Trump criticó el manejo de la actual Administración, a la que considera "incompetente" para solucionar conflictos internacionales; Harris, por su parte, se refirió a las relaciones políticas del exmandatario con líderes que no son del agrado de Occidente.

La vicepresidenta se alineó en su totalidad con la actual postura gubernamental sobre la guerra en Ucrania y afirmó que los líderes mundiales tradicionalmente aliados de Estados Unidos temen que Trump regrese al poder y afecte el funcionamiento de la OTAN considerada un pilar fundamental para Ucrania en su conflicto con Rusia.

LO ESENCIAL

Para muchos votantes estadounidenses, esta será la primera oportunidad de ver a la demócrata Kamala Harris en un escenario nacional.

Tras asumir la candidatura demócrata luego de que Joe Biden se retirara en junio, Harris ganó terreno, pero aún necesita ganar el voto de los indecisos.

El republicano Donald Trump espera usar este debate para reafirmar su posición como el candidato más fuerte. Tras una caída en su popularidad en meses recientes, el expresidente buscará capitalizar su experiencia y enfocarse en temas como la migración y la economía.

En junio, un mal desempeño de Joe Biden en un debate desencadenó el final de su carrera por la reelección.

Harris lleva semanas preparándose para el encuentro, con simulaciones de debate que incluyen a un exasesor de Hillary Clinton interpretando el papel de Trump