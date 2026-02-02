Trump asegura que México dejará de suministrar petróleo a Cuba pese a postura diplomática de Sheinbaum

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este lunes 2 de febrero en que México dejará de enviar petróleo a Cuba, lo que añade una nueva arista a la ya compleja crisis energética que atraviesa la isla.

La declaración fue difundida por la agencia Reuters y se produjo en el contexto de las recientes amenazas del mandatario estadounidense de imponer aranceles a los países que continúen abasteciendo de crudo al gobierno cubano.

Durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, Trump calificó a Cuba como "una nación fallida" y afirmó de manera tajante que "México va a dejar de enviarles petróleo", sin ofrecer mayores detalles sobre un eventual acuerdo o presión directa hacia el gobierno mexicano.

ESTO DIJO SHEINBAUM TRAS SU LLAMADA LA SEMANA PASADA

Las declaraciones contrastan con la postura expresada un día antes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien el domingo 1 de febrero aseguró que el tema del suministro energético a Cuba se atendería por la vía diplomática.

Mientras tanto, explicó, México continuaría enviando otros productos esenciales como parte de su apoyo al pueblo cubano.

Sheinbaum también aclaró que en su conversación más reciente con Trump el tema del petróleo no fue abordado. La mandataria reiteró el compromiso histórico de México con Cuba y enfatizó que cualquier decisión se tomará respetando los canales diplomáticos y el interés nacional.

Trump dice que México no va a enviar petróleo a Cuba, una respuesta a la solidaridad de la Presidenta Claudia sheinbaum. Trump es un criminal contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos. pic.twitter.com/XjDJRpQKGy — Aníbal Garzón (@AnibalGarzon) February 2, 2026

¿DE QUÉ HABLARON TRUMP Y SHEINBAUM EL 29 DE ENERO?

El último diálogo entre ambos mandatarios tuvo lugar el pasado 29 de enero, en un momento especialmente sensible debido a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Dicho proceso deberá concretarse antes del 1 de julio, fecha en la que el acuerdo comercial cumple seis años de vigencia.

Las afirmaciones de Trump abren interrogantes sobre el impacto que esta presión podría tener tanto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos como en la ya frágil situación energética de Cuba.