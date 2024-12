Trabajadores de Amazon inician huelga en plena temporada navideña

A menos de una semana de Navidad, conductores vinculados a Amazon han iniciado una huelga en cuatro estados de EE. UU. Organizada por el sindicato Teamsters, esta huelga involucra a miles de trabajadores que exigen mejores condiciones laborales, incluyendo salarios más altos y mejores beneficios.

A pesar de que Amazon asegura que sus entregas no se verán afectadas, el sindicato subraya que muchos de los huelguistas son conductores que, aunque usan uniformes y vehículos de la empresa, trabajan para contratistas externos. Esto ha generado un intenso debate sobre el estatus laboral de estos trabajadores.

La empresa, que ha reportado ganancias netas de 39 mil millones en lo que va del año, niega que estos trabajadores sean parte de su plantilla, argumentando que solo los empleados directos de Amazon están sujetos a sus políticas.

BREAKING: The Teamsters Union has launched the largest strike against Amazon in U.S. history.



Amazon has forced this strike by refusing to follow the law and bargain with the thousands of Amazon workers who organized with the Teamsters.



Now, Amazon Teamsters at facilities... pic.twitter.com/9gRej7GANm