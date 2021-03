Tipo de sangre podría afectar la probabilidad de contraer Covid-19

En particular, Covid-19 parece gravitar hacia el grupo sanguíneo A en las células respiratorias. No se puede decir lo mismo de los glóbulos rojos del mismo grupo. El estudio también muestra que no hay preferencia por los glóbulos rojos o respiratorios en los grupos sanguíneos de tipo B y O.

Vale la pena señalar que el estudio no muestra que las personas con los tipos de sangre B y O sean inmunes al virus, pero sí sugiere que las personas con el tipo de sangre A tienen más probabilidades de infectarse. Los científicos han enfatizado que el estudio no ofrece una indicación clara de cómo el Covid-19 afecta a las personas de diferentes tipos de sangre, pero es un paso adelante para la investigación del coronavirus.

"Es interesante que el RBD viral solo realmente prefiere el tipo de antígenos del grupo sanguíneo A que se encuentran en las células respiratorias, que es presumiblemente la forma en que el virus ingresa a la mayoría de los pacientes y los infecta", dijo Sean Stowell, coautor del estudio.

Blood Advances publicó un estudio similar el año pasado, el cual mostró que las personas con tipo de sangre O eran las menos propensas a infectarse por Covid-19.