¿Te han llamado de un número que inicie con +44? ¡Ojo!, es una estafa

Contar con un trabajo bien remunerado es el sueño de cualquier persona, pues esto nos permitiría llevar un nivel de vida equilibrado, máxime cuando se trata de asegurar el bienestar familiar.

Sin embargo, recientemente se ha viralizado una oferta de trabajo procedente de Reino Unido, pues con una supuesta llamada telefónica pretenden "enganchar" a los mexicanos a través de un WhatsApp.

Pero no te alegres, ya que todo podría tratarse de una estafa de carácter internacional, por lo que si no reconoces el número del que te llamaron, mejor ignóralo.

Y es que diversas autoridades han alertado de una creciente ola de estafas a través de internet, así como de ataques cibernéticos, pues te contactan, además, por redes sociales.

¿LLAMADA SOSPECHOSA DE REINO UNIDO? MEJOR NI CONTESTO

Así las cosas, en México varias personas han reportado que les han llamado de Reino Unido, y cuando contestan una grabación invita a las personas a que se contacten vía WhatsApp, ya que se trata de una generosa oferta laboral.

Los números detectados hasta ahora son:

+44 7351 64-7130

+44 7351 77-1272

+44 743617-9758

+44 7555 43-4347

+44 7747 95-0072

Así las cosas, y tratando de alertar a otros, usuarios de redes sociales compartieron su experiencia y subrayaron que se trata de un "bot", mediante la cual invitan a la persona contactada a que lo agregue a WhatsApp a fin de ofrecer una estupenda oferta de trabajo.

Un usuario de la red social X (antes Twitter) relató: "Hace un rato me llegó una llamada ´ofreciendo´ trabajo del número +44-7733-637469 (de UK) para que los contacte vía WhatsApp. Robots para tranzar gente pues", escribió una usuaria en X.

Y aunque parecieran que son inofensivos, se trata de algo más complejo de fraude digital. A continuación, te decimos qué aparece en el mensaje:

"Somos una empresa que trabaja con los vendedores de MercadoLibre que están dispuestos a pagar para aumentar la visibilidad de sus productos y atraer a más compradores... Puedes ganar entre 1000MXN-10000MXN por día. ¿Estás interesado?"

"Es sólo un trabajo en línea, y los salarios se pagan en tiempo real... Si te interesa, haz lo que te digo y te guiaré para hacer dinero".

Y cómo no será atractivo, si están como el enamorado ofreciendo ingresos extra, promesa de pagos rápidos y tareas sencillas, como dar "me gusta" o agregar productos a favoritos en plataformas de comercio electrónico.

Si quieres evitar ser víctima de un fraude, no respondas a llamadas de números desconocidos del extranjero; no agregues números desconocidos a WhatsApp ni contestes mensajes sospechosos; denuncia el número a las autoridades, puede ser al 088, 089 o incluso el 911; finalmente, avisa a tus contactos para que otras no caigan en el engaño.