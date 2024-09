Starlink se niega al bloqueo de X en Brasil

Starlink, la compañía de internet satelital propiedad de Elon Musk, ha anunciado que no acatará la orden judicial que obliga a bloquear la red social X (antes Twitter) en el país. Esta decisión se produce en respuesta al bloqueo de sus propias cuentas en Brasil, impuesto como medida de presión para garantizar el cumplimiento de las multas impuestas a X.

La disputa se remonta a varios meses atrás, cuando el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó a X eliminar una serie de perfiles vinculados a la extrema derecha brasileña. Musk se negó a cumplir esta orden, lo que desencadenó una serie de medidas judiciales en su contra.

La decisión de bloquear las cuentas de Starlink en Brasil ha generado una gran polémica, tanto a nivel nacional como internacional. Críticos argumentan que esta medida restringe la libertad de expresión y el acceso a la información.

Por su parte, defensores de la decisión señalan que Musk debe respetar las leyes brasileñas y que su negativa a cumplir las órdenes judiciales tiene consecuencias.

La negativa de Starlink a bloquear X ha puesto al gobierno brasileño en una situación complicada. Las autoridades deberán decidir cómo responder a este desafío y si tomarán medidas adicionales para hacer cumplir la orden judicial.

Earlier this week we received an order from Brazil´s Supreme Court Justice @alexandre de Moraes that freezes Starlink´s finances and prevents Starlink from conducting financial transactions in that country