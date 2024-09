¿Por qué la plataforma de X fue bloqueada en Brasil?

Recientemente, Brasil se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a la noticia de que en este país se ha declarado el cierre definitivo de la aplicación de X por parte de las autoridades.

Esta medida, tomada por el Supremo Tribunal Federal, se produce tras un enfrentamiento entre el magnate Elon Musk y el ministro Alexandre de Moraes, quien acusó a la empresa de no cumplir con las órdenes judiciales.

La tensión entre X y las autoridades brasileñas se intensificó después de que la plataforma cerrara sus oficinas en el país y despidiera a sus empleados. Este hecho, sumado a la negativa de X a eliminar ciertos contenidos relacionados con el expresidente Jair Bolsonaro, desencadenó una serie de medidas legales por parte del gobierno.

El ministro Alexandre de Moraes, quien ha sido un crítico de las redes sociales y su papel en la difusión de desinformación, exigió a X que eliminara varias cuentas vinculadas a Bolsonaro y designara un nuevo representante legal en Brasil, pero al no cumplir con estas demandas, la plataforma se enfrentó a un bloqueo total en el país.

Ante esta situación, Elon Musk no se quedó callado y acusó al ministro de Moraes de ser un "dictador" que estaba atentando contra la libertad de expresión. El magnate tecnológico ha sido un defensor acérrimo de la libertad de expresión en línea y ha criticado en varias ocasiones las regulaciones gubernamentales que limitan la libertad en internet.

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk