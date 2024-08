Seguridad alimentaria: ¿Por qué retiraron un jugo de manzana del supermercado?

Los jugos de Great Value. Fuente: Pixabay/odinzero, Instagram @fda

¿Qué es la seguridad alimentaria? Es un término que se emplea cuando hay disponibilidad de los alimentos para la población, facilitando su adquisición, además de que cumpla con aspectos de inocuidad e higiene, para proteger la salud de las personas al momento de consumir un producto que beneficie su alimentación.

La seguridad en los alimentos, es algo indispensable en la creación de productos, pasando por varias pruebas para verificar su inocuidad. Recientemente, en diversos supermercados, retiraron unos jugos de manzana, debido a que su consumo supone un riesgo a la salud, para ello te describiremos de qué producto se trata para que lo puedas identificar.

¿Qué producto retiraron del supermercado?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del Gobierno de Estados Unidos, resaltó que retiraron un jugo de manzana, de la marca de Great Value, un paquete de 6 piezas con 8 onzas cada uno, envasado en botellas de plástico PET, descrito en el empaque como 100% jugo, con el código UPC 0-78742-29655-5, así lo menciona el portal oficial de dicha agencia.

Retirando todos los productos de los supermercados de Walmart, aproximadamente más de 9 mil cajas, acción que se llevaría a cabo el 23 de agosto, sacándolos de diversos mercados de Estados Unidos, junto a algunas tiendas de Puerto Rico. Todo el proceso se debió a que los jugos contienen una cantidad elevada de arsénico, cantidad que supera lo recomendado en el uso de alimentos y bebidas, siendo de gran riesgo para su consumo.

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, resalta que el arsénico es capaz de interferir en las funciones enzimáticas del cuerpo en altas cantidades, perjudicando notoriamente el correcto funcionamiento de todo el organismo, que en ciertos casos es capaz de generar manchas en la piel, síntomas como vómitos, calambres, molestia abdominal o padecer algún tipo de cáncer.

Por el momento, la FDA, no ha proporcionado ningún tipo de imagen, en la que podamos identificar el aspecto físico del producto para prevenir su ingesta, tampoco se ha proporcionado información o si se aplicaran algún reembolso en caso de haber adquirido los jugos comerciales. De todos modos hay que tener cuidado en su ingesta, de ser posible desechar el producto para prevenir cualquier tipo de inconveniente.

En caso de adquirir dicho producto, con las especificaciones que mencionamos al principio, se recomienda comunicarse directamente con la tienda en la que se adquirió o con la empresa Refresco Beverages US Inc., para consultar las acciones a realizar al comprar dicho producto antes de su retiro.

Aunque su ingesta no supone un riesgo grave, de todos modos se recomienda no consumirlo, puesto que no cumple con la normativa establecida, generando inseguridad alimentaria para los consumidores. ¡Cuida tu salud y verifica los productos que estás consumiendo!