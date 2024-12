Salinas Pliego es recibido por Milei en la Casa Rosada, en Buenos Aires

Este miércoles 4 de diciembre de 2024, Ricardo B. Salinas Pliego sostuvo un encuentro con Javier Milei, presidente de Argentina, en la sede presidencial del mandatario del país sudamericano.

El presidente de Grupo Salinas acudió a la Casa Rosada, en Buenos Aires, para ser recibido por el economista, quien llegó al poder abanderado por el partido La Libertad Avanza tras ganar las elecciones de 2023.

A través de su perfil en la red social X, Ricardo B. Salinas Pliego agradeció el recibimiento hecho por Javier Milei, ya que consideró que "siempre es un honor dialogar con personas de pensamiento liberal".

¿Adivinen quién les seguirá dando la batalla por la libertad y la prosperidad en México, Zurdos HDSRPM? pic.twitter.com/VeI0T7wZyI — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 4, 2024

CLARIDAD

Salinas Pliego añadió que es necesario fortalecer los lazos de amistad entre mexicanos y argentinos. "En Grupo Salinas siempre estamos en busca de invertir, innovar y generar prosperidad incluyente para toda Hispanoamérica", afirmó.

Posteriormente, Ricardo B. Salinas Pliego compartió una fotografía donde aparece al lado del presidente de Argentina.

El empresario mexicano acudirá a brindar un mensaje en la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) Argentina, un foro liberal que sostendrá varios oradores, como Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, así como Luis Caputo y Patricia Bullrich, ministros de Economía y Seguridad de Argentina, respectivamente. El evento será clausurado con un mensaje de Milei.

¿QUÉ DIJO JAVIER MILEI EN LA CPAC?

"Occidente está en peligro (...) no dejen avanzar al socialismo, no avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos del mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (en alusión al aborto legal)", señaló Milei al presentar el evento de la CPAC Argentina.

"No cedan frente a la lucha por la libertad, ¡viva la libertad carajo!", sentenció.

Durante la colorida presentación, Lara Trump, conductora de TV y nuera de Donald Trump, bailó junto a Milei y otros dirigentes una canción clásica del conjunto Village People.

Cabe recordar que el mandatario argentino ya visitó al presidente electo de Estados Unidos, con quien mantiene una estrecha relación.

El mandatario argentino, quien se define como libertario frente al proteccionismo económico de Trump, ha logrado estabilizar la economía del país sudamericano en el año que lleva en el poder.