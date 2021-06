Rusia inicia producción en serie de robots de combate

Entre estos prototipos desarrolló el robot experimental "Fedor", el más llamativo y con forma humanoide, capaz de disparar a 2 manos.

El robot fue presentado oficialmente en 2017 por sus creadores, del Android Technics and the Advanced Research Fund, quienes afirmaron que aunque el modelo tenía potencial militar, en realidad no tenía fines bélicos.

De acuerdo con Serguéi Shoigú, ministro de Defensa ruso, su país fomenta el uso activo de robots en las fuerzas armadas.

Por ello, y luego de 3 años, "Fedor" fue creado para hacer frente a rescates y desastres ambientales.

Robotanque autónomo Urán.

Antes de ello, la Agencia de Defensa de Estados Unidos había desarrollado "Atlas", una plataforma robótica, empleada por distintas universidades, enfocado a rescates y para hacer frente a desastres.

No obstante, Rusia fue un paso más allá y ahora pretende dotar de equipamiento robótico a su ejército, tanto a así que en la actualidad cuenta con 20 unidades Urán-9, un robot de asalto automático.

El Urán está construido sobre la base de un camión Kamaz, desarrollado por el grupo Kalashnikov, el fabricante del célebre rifle de asalto que lleva su nombre.

Tiene un peso de 12 toneladas y fue concebido para misiones de reconocimiento y destrucción de unidades blindadas.

Cuenta con un cañón de 30 milímetros, ametralladora, lanzallamas, así como lanzamisiles guiados antitanque.

En cuanto al modelo Urán-6, de 6 toneladas, está desarrollado para desactivar demás artefactos explosivos, como minas.

Por otro lado, el Urán-14, se usa específicamente como asistente de bomberos, a fin de sofocar incendios.

Con todos estos robots, el Ministerio de Defensa de Rusia espera que los equipos autónomos estén protegidos tanto contra la radiación electromagnética, a fin de que los robots puedan mantener canales de comunicación con el centro de control.