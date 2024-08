Revelan primeras imágenes de Lilo y Stitch live action

Durante el evento Expo D23, Disney presentó las primeras imágenes de la esperada adaptación en live-action de Lilo & Stitch. La famosa cinta que nos mostraba una historia de amistad entre una niña hawaiana y un extraterrestre travieso llegará a la pantalla grande en un formato de vida real; esto ha emocionado mucho al público por poder ver al inigualable extraterrestre.

La nueva cinta se encuentra basada en el clásico animado de 2002, estuvo gestándose por más de cuatro años. Fue hasta el 2018 que The Hollywood Reporter confirmó que el famoso estudio había dado luz verde a la propuesta; sin embargo, se necesitó tiempo para darle vida a Stitch que es de los personajes más complicados para los efectos especiales y uno de los protagonistas.

ASÍ SE VERÁ STITCH EN LA NUEVA ADAPTACIÓN

Durante la presentación y anunció de la nueva cinta, lo que más emocionó al público y a los fanáticos fue la posibilidad de ver a un Stitch digital en las pantallas del centro de convenciones en Anaheim, California. Este pequeño adelanto mostró cómo será el extraterrestre en la nueva película que la marca del ratón tiene preparada para sus fanáticos.

La versión CGI del personaje alienígena ha sorprendido debido a su apariencia peluda y azul que ha sido adaptada para combinarse con el mundo real. Este extraterrestre llegará a la vida de Lilo para dar comienzo a la magnífica historia de amistad y familia que nos presentó su versión animada en el 2002.

Junto con Stitch, se nos presentó a Lilo, interpretada por Maia Kealoha, por otro lado, Sydney Agudong interpretará a Nani, la hermana mayor de Lilo. Chris Sanders, quien dio voz a Stitch en la película original, volverá a interpretar al personaje en esta nueva versión.

