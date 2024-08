"Are You Sure!?": La serie de Jimin y Jungkook de BTS llega a Disney+

Los fanáticos de BTS, conocido como ARMY, están felices, ya que el tan esperado documental sobre Jimin y Jungkook, "Are You Sure!?", ha llegado a Disney+, una serie que nos adentra en un viaje íntimo y lleno de aventuras de estos dos ídolos del k-pop, antes de su alistamiento militar.









La expectativa de ARMY había sido cada vez más alta, luego de que se diera a conocer a través de las cuentas oficiales de HYBE, la agencia de BTS, sobre esta nueva serie y los pequeños adelantos que se compartieron.









¿DE QUÉ TRATA?









Jimin y Jungkook decidieron emprender un viaje inolvidable en un momento crucial de su carrera: justo antes de cumplir con sus deberes militares. En esta serie documental, los espectadores podrán ser testigos de las experiencias, risas y momentos de reflexión de estos dos amigos cercanos.









Las súper estrellas de la industria surcoreana, se embarcan en una aventura desde las calles de Estados Unidos hasta la tranquilidad de la isla de Jeju, por lo que los fans podrán conocer una faceta más personal de Jimin y Jungkook, lejos de los escenarios y los focos.









¿DÓNDE VER "ARE YOU SURE!?"?









Para disfrutar de esta emocionante serie, solo necesitas una suscripción a Disney+. Los primeros dos episodios ya están disponibles en la plataforma, y nuevos capítulos se estrenarán cada semana hasta el 19 de septiembre.

















Episodios 1 y 2 - 8 de agosto

- 8 de agosto Episodio 3 - 15 de agosto

- 15 de agosto Episodio 4 - 22 de agosto

- 22 de agosto Episodio 5 - 29 de agosto

- 29 de agosto Episodio 6 - 5 de septiembre

- 5 de septiembre Episodio 7 - 12 de septiembre

- 12 de septiembre Episodio 8 - 19 de septiembre









La plataforma de streaming de Disney+ promete una experiencia de visualización segura y de alta calidad. Además, tiene disponibles subtítulos en español para comprender cada detalle de las aventuras de Jimin y Jungkook.