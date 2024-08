Jimin y Jungkook de BTS se embarcan en una aventura en "Are You Sure?"

El grupo de fans de BTS, ARMY, se encuentran muy emocionados, pues HYBE ha revelado el póster oficial y el tráiler de "Are You Sure?", la nueva serie de viajes de Jimin y Jungkook de BTS.









Este dúo dinámico, conocido cariñosamente como JIKOOK, nos llevará en un recorrido inolvidable por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Antes de enlistarse en su servicio militar, ambos miembros grabaron esta aventura en 2023.









¿DE QUÉ TRATA "ARE YOU SURE?"?

La serie consta de ocho episodios donde se nos mostrará a Jimin y Jungkook disfrutando de un verano en Nueva York, un otoño en la hermosa isla de Jeju y un invierno en la nevada Sapporo.









En el tráiler, podemos ver a los ídolos de kpop viviendo aventuras al máximo: desde emocionantes kayakadas hasta relajantes noches de campamento, además de mostrar el fuerte lazo de amistad en cada escena, mientras comparten risas, momentos conmovedores y crean recuerdos inolvidables.









De igual manera, en las cuentas oficiales de HYBE y BTS se han estado compartiendo pequeños fragmentos que revelan poco a poco los momentos tan divertidos que pasaron los miembros de la banda surcoreana más importante del mundo.









"Are You Sure?" promete ser una montaña rusa de emociones, llena de diversión, aventuras y momentos conmovedores. Los fanáticos podrán sumergirse en diferentes culturas junto a Jimin y Jungkook, mientras exploran nuevas actividades y disfrutan de la deliciosa gastronomía local.









¿CUÁNDO SE ESTRENA Y DÓNDE PUEDO VERLA?









La serie estará disponible en la plataforma de streaming Disney+, este próximo 8 de agosto, estrenando los dos primeros episodios desde ese día. A partir de entonces, se estrenará un nuevo episodio cada jueves hasta el 19 de septiembre, de la siguiente manera:









Episodio 1 y 2 - 8 de agosto

Episodio 3 - 15 de agosto

Episodio 4 - 22 de agosto

Episodio 5 - 29 de agosto

Episodio 6 - 5 de septiembre

Episodio 7 - 12 de septiembre

Episodio 8 - 19 de septiembre