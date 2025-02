¿Quién es Carl Higbie, presentador de noticias que se burló de las deportaciones en EU?

Durante una emisión, un presentador de TV se comía un taco en vivo y amenazaba con reportar a migrantes indocumentados

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Un presentador de noticias estadounidense ha causado indignación en redes sociales tras burlarse de las deportaciones masivas de inmigrantes latinos en su programa de NewsMax. Carl Higbie, conductor del espacio informativo de tendencia conservadora, fue criticado por su actitud.

Durante la emisión se comía un taco en vivo y amenazaba con reportar a migrantes indocumentados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

PRESENTADOR SE BURLA DE LAS DEPORTACIONES EN EU

Un activista argumentó que aquellos que apoyaban las redadas migratorias impulsadas por Donald Trump ya no podrían disfrutar de la comida latina si continuaban promoviendo la deportación de migrantes. En respuesta, Higbie tomó un taco y dijo de manera burlona: "¿Ah sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir a sacármelo de la mano? Puede que me coma la mitad de este plato durante el descanso. Tal vez llame a la línea directa del ICE. No sé si tengo tiempo suficiente". Luego agregó: "Esta gente violó la ley. Violaron la ley para llegar hasta acá".

El video de la transmisión se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando reacciones de indignación entre usuarios y la comunidad latina en Estados Unidos. Muchos consideraron que el presentador promovía el odio hacia los migrantes, tachándolos de criminales sin considerar que muchos de ellos buscan una mejor calidad de vida a través del trabajo honesto.

¿QUIÉN ES CARL HIGBIE?

No es la primera vez que Higbie se encuentra en el centro de la controversia por sus comentarios racistas. En 2018, renunció a su cargo en la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario, una organización gubernamental en la que había sido colocado por Donald Trump, tras la exposición de declaraciones discriminatorias contra minorías.

Higbie, nacido en 1983, es un exmiembro de los SEAL de la Marina de EE.UU., activista político conservador y autor de dos libros. Ha trabajado como comentarista en Fox News, CNN y NewsMax. En abril de 2023, NewsMax le otorgó su propio programa, "Carl Higbie Frontline", un espacio de opinión con un enfoque alineado con las ideas de la derecha estadounidense.

Recientemente, el 5 de febrero de 2024, Higbie presentó una demanda contra el estado de Nueva York para impugnar las leyes que prohíben a los no residentes portar armas de fuego en público, reafirmando su postura política a favor del derecho a la portación de armas.

El incidente con el taco y su postura sobre la migración han reavivado el debate sobre el discurso de odio en los medios de comunicación estadounidenses y el impacto que estos mensajes pueden tener en la sociedad y en las comunidades vulnerables.