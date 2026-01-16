¿Pueden los agentes del ICE exigir pruebas de documentación migratoria? Entérate de cómo actuar si te lo solicitan

Exigir que las personas muestren sus papeles sin una base legal es ilegal e inconstitucional. Para detener, retener o interrogar a alguien con fines migratorios, un agente debe tener una sospecha razonable. Este estándar es menor al requerido para arrestos penales, pero sigue siendo obligatorio.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que los agentes pueden interrogar a personas que estén alrededor de alguien acusado de un delito para validar su identidad, una práctica que ha sido respaldada en ciertos contextos por la Corte Suprema.

CUÁNDO PUEDEN PEDIRTE DOCUMENTOS

Si existe sospecha razonable de violación de la ley migratoria .

de de la . Durante una detención válida por motivos migratorios o penales.

por motivos migratorios o penales. Si eres residente legal o turista con visa vigente, y los agentes necesitan verificar tu estatus.

SITUACIONES EN LAS QUE NO PUEDEN EXIGIR DOCUMENTOS

Simplemente por estar en la vía pública o participar en una protesta .

o participar en una . Entrar a tu hogar sin una orden judicial válida.

válida. Revisar tus pertenencias sin tu consentimiento o sin una orden legal.

QUÉ DEBES SABER SEGÚN TU SITUACIÓN

Ciudadanos estadounidenses : No están obligados a portar documentación migratoria . Pueden identificarse si lo desean, pero no hay obligación legal de mostrar papeles ante ICE .

: No están obligados a . Pueden identificarse si lo desean, pero no hay de ante . Turistas o visitantes temporales : Deben portar pasaporte con visa válida o autorización ESTA y el registro I-94 , que pueden ser solicitados en caso de detención o revisión legal.

o : Deben con o y el , que pueden ser solicitados en caso de detención o revisión legal. Residentes legales : Deben portar y mostrar su documentación migratoria si un agente autorizado la solicita.

: Deben y su si un agente autorizado la solicita. Personas sin estatus legal: Pueden optar por guardar silencio y solicitar un abogado, sin obligación de mostrar documentos migratorios.

Expertos recuerdan que toda persona tiene derecho a permanecer en silencio y no responder preguntas sobre su estatus migratorio, contar con un abogado si es detenida y negarse a permitir la entrada de agentes a su hogar sin una orden judicial válida.

El contexto legal es complejo y las prácticas de ICE pueden variar según la región y la situación específica. Por ello, los especialistas recomiendan informarse sobre los derechos y consultar a un abogado especializado en inmigración si se enfrenta a un interrogatorio o detención.