Perú prohibirá que dos personas viajen en una motocicleta para frenar la delincuencia

El Gobierno de Perú anunció que prohibirá que más de una persona viaje en una misma motocicleta como parte de un paquete de medidas destinadas a combatir la criminalidad y reforzar la seguridad ciudadana.

El anuncio fue realizado este jueves por el presidente de transición, José Jerí, quien aseguró que se trata de acciones necesarias para recuperar la tranquilidad en el país.

“En este momento y en esta coyuntura es necesario tomar decisiones, incluso si afectan temporalmente a algún sector, porque como Estado debemos asumirlas para reducir los índices de inseguridad”, declaró el mandatario.

Jerí, quien asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte y en su calidad de titular del Congreso, indicó que la medida será oficializada en las próximas horas mediante un decreto supremo. Este documento establecerá los procedimientos y las sanciones, que en una primera etapa serán de carácter económico, para los motociclistas que incumplan la norma.

#InformamosYOpinamos | En entrevista con Exitosa, el Gte. Gral. de la Asoc. Automotriz del Perú (AAP), Jaime Graña, indicó que la medida que prohíbe la circulación de motos con pasajeros a bordo afectará a millones de familias. "Se ha estigmatizado la motocicleta",… pic.twitter.com/FEk93lU7XV — Exitosa Noticias (@exitosape) January 16, 2026

MOTOS SON USADAS POR SICARIOS Y BANDAS CRIMINALES

El presidente explicó que la restricción responde a que las motocicletas con dos ocupantes son frecuentemente utilizadas por sicarios y bandas criminales para cometer ataques, especialmente contra transportistas víctimas de extorsión.

En ese sentido, señaló que la Policía Nacional intervendrá de manera inmediata cuando detecte esta modalidad.

“No puede volver a pasar que estas situaciones queden sin control. Esta medida contribuirá a reafirmar el principio de autoridad y a recuperar la sensación de seguridad”, afirmó.

Aunque la decisión ha sido rechazada por asociaciones de motociclistas, Jerí sostuvo que la prohibición se aplicará al menos mientras persista la actual ola de delincuencia que afecta al país.