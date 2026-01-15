  • 24° C
Internacional / Mundo

María Corina Machado afirma que entregó su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump

Según explicó la política venezolana, el gesto tuvo un carácter simbólico y estuvo acompañado de un relato histórico

Ene. 15, 2026
Machado evitó dar muchos detalles sobre su reunión con el mandatario estadounidense.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que "entregó" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla correspondiente a su Premio Nobel de la Paz, durante una reunión sostenida en la Casa Blanca.

Machado ofreció declaraciones a la prensa frente al Capitolio estadounidense, donde afirmó: "Le entregué al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz", aunque evitó responder si el mandatario aceptó formalmente el galardón, considerado intransferible por el Comité Nobel.

Según explicó la política venezolana, el gesto tuvo un carácter simbólico y estuvo acompañado de un relato histórico.

Machado señaló que le contó a Trump un episodio que vincula al marqués de Lafayette, militar francés que participó en la independencia de Estados Unidos, con Simón Bolívar, líder de la independencia de Venezuela y otros países de Sudamérica.

¿POR QUÉ ENTREGÓ LA MEDALLA?

De acuerdo con su versión, hace más de 200 años Lafayette obsequió a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, primer presidente de Estados Unidos, como símbolo de los ideales compartidos de libertad. Machado indicó que ese antecedente histórico inspiró su decisión.

La activista recordó además que, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, lo dedicó públicamente a Trump y reiteró la semana pasada su deseo de "dárselo y compartirlo con él". Sin embargo, el Instituto Nobel de Noruega aclaró que los premios Nobel no pueden ser transferidos a terceros.

Sobre su encuentro con el mandatario estadounidense, Machado afirmó que Trump se mostró "totalmente comprometido con la libertad de los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos", en el contexto del respaldo de Washington a un gobierno interino opositor frente a Nicolás Maduro.

César Leyva
