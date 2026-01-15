  • 24° C
Internacional / Mundo

Senado de Estados Unidos no logra frenar a Trump para actuar militarmente en Venezuela tras un voto de diferencia

El cambio de idea de dos senadores sometido a votación decidió dejar sin efecto una resolución diseñada para limitar el uso de fuerza armada

Ene. 15, 2026
Un solo voto de desempate del vicepresidente fue determinante para que Trump actúe sin ninguna restricción
El Senado de los Estados Unidos no logró aprobar una resolución que habría limitado la capacidad del presidente Donald Trump para emprender nuevas acciones militares en Venezuela sin la previa aprobación del Congreso. La votación en la cámara alta fue extremadamente reñida, terminando en empate 50 y 50, y requirió que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, emitiera el voto decisivo que rechazó la medida.

¿QUÉ PROPONÍA LA RESOLUCIÓN?

La iniciativa, promovida por legisladores opositores a las acciones unilaterales del Ejecutivo, buscaba asegurar que el presidente no ordenara más operaciones militares en territorio venezolano sin contar primero con la autorización del Congreso. Esto habría reforzado el papel del poder legislativo en decisiones de uso de la fuerza, especialmente tras una operación reciente en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con base en cargos de narcotráfico y terrorismo.

Antes de llegar a la votación final, la propuesta había conseguido apoyo bipartidista en una votación preliminar, con varios senadores republicanos sumándose a la mayoría demócrata.

imagen-cuerpo

DECISIÓN FINAL Y PAPEL DEL VICEPRESIDENTE

En la votación definitiva, sin embargo, dos senadores republicanos que habían respaldado la iniciativa cambiaron su postura tras recibir garantías del gobierno de Trump y presiones desde la Casa Blanca. El resultado final fue 50 votos a favor y 50 en contra. Con la cámara dividida, el vicepresidente Vance tuvo que intervenir para emitir el voto de desempate, inclinando la balanza en contra de la resolución.

El rechazo de la medida significa que, por el momento, el Congreso no ha impuesto nuevas restricciones formales sobre la autoridad presidencial para usar la fuerza militar respecto a Venezuela.

Fernanda Rodríguez
