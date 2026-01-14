Avioneta en la que murió Yeison Jiménez se usó para traer droga a México

La avioneta en la que, perdió la vida el cantante colombiano Yeison Jiménez junto a varios miembros de su equipo, tiene antecedentes criminales, pues de acuerdo a autoridades colombianas y mexicanas se había usado para mover droga a México.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena), fechado el 14 de agosto de 2022, una avioneta Piper PA-31 Navajo, procedente de Colombia, fue interceptada en el estado de Campeche con un cargamento de 460 kilos de cocaína, equivalentes a cerca de mil libras del estupefaciente. La información fue revelada por el diario El Tiempo .

Lo que más llamó la atención de los investigadores es que la aeronave incautada en territorio mexicano tendría la misma matrícula (N325FA) que la avioneta involucrada en el accidente ocurrido el pasado 10 de enero en Colombia, donde falleció el artista, de 34 años, y cinco integrantes de su equipo de trabajo.

AUTORIDADES INICIAN INVESTIGACIÓN

Según los registros oficiales, el vuelo ilegal fue detectado alrededor de las 2:00 de la tarde, lo que obligó al despliegue de dos aviones militares que forzaron su descenso.

La avioneta aterrizó a unos 79 kilómetros del poblado Miguel Hidalgo, en una zona donde ya aguardaban vehículos civiles y varios hombres. Aunque la tripulación logró huir, las autoridades hallaron la aeronave abandonada junto con el cargamento de droga.

Se conoció que autoridades colombianas iniciaron indagaciones para establecer si existe una relación directa entre el decomiso realizado en México y el siniestro aéreo ocurrido años después en Colombia. Los reportes señalan que el vuelo incautado en 2022 también había partido desde territorio colombiano.

En el accidente más reciente, la avioneta se dirigía hacia Antioquia cuando se estrelló y se incendió, provocando la muerte de todos sus ocupantes. Las investigaciones continúan para esclarecer si la aeronave tenía un historial ligado al narcotráfico internacional y si hubo omisiones en los controles previos a su operación.