Estados Unidos suspende trámites de visas a 75 países ¿Cómo será la nueva medida migratoria de Trump?

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 14 de enero una drástica medida que vuelve a colocar el tema migratorio en el centro del debate internacional.

La administración del presidente Donald Trump informó que se pausará el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentran Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia, entre otros.

El anuncio fue difundido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el departamento de Estado, con publicaciones en la red social X que "Estados Unidos congela todo el procesamiento de visas para 75 países".

US freezes all visa processing for 75 countries, including Somalia, Russia, Iranhttps://t.co/EAFsAcsATz — Karoline Leavitt (@PressSec) January 14, 2026

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

El comunicado detalla que la medida aplica específicamente a visas de inmigrantes, es decir, aquellas que permiten residir de manera permanente en territorio estadounidense.

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS TOMÓ ESTA DECISIÓN?

"El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La pausa ocurre dentro del marco de la política migratoria restrictiva que Trump ha impulsado desde que regresó a la presidencia en enero.

En noviembre pasado, el mandatario prometió públicamente "detener permanentemente" la inmigración proveniente de países del "Tercer Mundo", tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca perpetrado por un ciudadano afgano que provocó la muerte de un integrante de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, el gobierno estadounidense utilizará su autoridad legal para rechazar a solicitantes que podrían convertirse en una "carga pública" o que, según sus evaluaciones, representen riesgos para el país.

En otras palabras, Washington busca filtrar de forma más estricta a quienes desean establecerse de manera permanente en Estados Unidos.

PAÍSES A LOS QUE FUE SUSPENDIDO EL TRÁMITE DE VISA AMERICANA

Afganistán

Albania

Algeria

Antigua and Barbuda

Armenia

Azerbaijan

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belice

Bhutan

Bosnia

Brasil

Burma

Cambodia

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiji

Gambia

Georgia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Jamaica

Jordania

Kazakhstan

Kosovo

Kuwait

Kyrgyzstan

Laos

Líbano

Liberia

Libya

Macedonia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia

Rwanda

Saint Kitts y Nevis

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Tunez

Uganda

Uruguay

Uzbekistan

Yemen

¿EN QUÉ DOCUMENTOS OFICIALES SE BASA LA RESTRICCIÓN?

Las restricciones anunciadas en enero de 2026 se sustentan en proclamaciones presidenciales, así como en directrices del Departamento de Estado y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según el propio gobierno estadounidense, estas disposiciones buscan reforzar los controles de ingreso, especialmente de países identificados como riesgosos para la seguridad nacional o con sistemas de verificación débiles.

Las agencias federales han señalado que los textos completos de estas proclamaciones y lineamientos estarán disponibles en sus portales oficiales, lo que, en teoría, garantiza transparencia sobre los criterios que se están utilizando.

IMPACTO GLOBAL Y PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

La suspensión afecta a decenas de miles de personas que tenían procesos de inmigración en curso, desde trabajadores calificados hasta familias que buscaban reunificación.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en migración ya han advertido que la medida podría provocar una crisis humanitaria, además de tensiones diplomáticas con varios de los países incluidos en la lista.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con inquietud una decisión que refuerza la imagen de un Estados Unidos cada vez más cerrado a la migración legal, en un momento en el que millones de personas buscan oportunidades fuera de sus países de origen.