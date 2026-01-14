Estados Unidos suspende trámites de visas a 75 países ¿Cómo será la nueva medida migratoria de Trump?

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 14 de enero una drástica medida que vuelve a colocar el tema migratorio en el centro del debate internacional.
La administración del presidente Donald Trump informó que se pausará el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentran Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia, entre otros.
El anuncio fue difundido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el departamento de Estado, con publicaciones en la red social X que "Estados Unidos congela todo el procesamiento de visas para 75 países".
El comunicado detalla que la medida aplica específicamente a visas de inmigrantes, es decir, aquellas que permiten residir de manera permanente en territorio estadounidense.
¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS TOMÓ ESTA DECISIÓN?
"El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
La pausa ocurre dentro del marco de la política migratoria restrictiva que Trump ha impulsado desde que regresó a la presidencia en enero.
En noviembre pasado, el mandatario prometió públicamente "detener permanentemente" la inmigración proveniente de países del "Tercer Mundo", tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca perpetrado por un ciudadano afgano que provocó la muerte de un integrante de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, el gobierno estadounidense utilizará su autoridad legal para rechazar a solicitantes que podrían convertirse en una "carga pública" o que, según sus evaluaciones, representen riesgos para el país.
En otras palabras, Washington busca filtrar de forma más estricta a quienes desean establecerse de manera permanente en Estados Unidos.
PAÍSES A LOS QUE FUE SUSPENDIDO EL TRÁMITE DE VISA AMERICANA
- Afganistán
- Albania
- Algeria
- Antigua and Barbuda
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belice
- Bhutan
- Bosnia
- Brasil
- Burma
- Cambodia
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiji
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Grenada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordania
- Kazakhstan
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libya
- Macedonia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Rwanda
- Saint Kitts y Nevis
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Tunez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistan
- Yemen
¿EN QUÉ DOCUMENTOS OFICIALES SE BASA LA RESTRICCIÓN?
Las restricciones anunciadas en enero de 2026 se sustentan en proclamaciones presidenciales, así como en directrices del Departamento de Estado y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según el propio gobierno estadounidense, estas disposiciones buscan reforzar los controles de ingreso, especialmente de países identificados como riesgosos para la seguridad nacional o con sistemas de verificación débiles.
Las agencias federales han señalado que los textos completos de estas proclamaciones y lineamientos estarán disponibles en sus portales oficiales, lo que, en teoría, garantiza transparencia sobre los criterios que se están utilizando.
IMPACTO GLOBAL Y PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
La suspensión afecta a decenas de miles de personas que tenían procesos de inmigración en curso, desde trabajadores calificados hasta familias que buscaban reunificación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en migración ya han advertido que la medida podría provocar una crisis humanitaria, además de tensiones diplomáticas con varios de los países incluidos en la lista.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con inquietud una decisión que refuerza la imagen de un Estados Unidos cada vez más cerrado a la migración legal, en un momento en el que millones de personas buscan oportunidades fuera de sus países de origen.