Estados Unidos suspende visas de inmigrante: ¿por qué estos países fueron señalados y hasta cuándo durará la medida?

Estados Unidos decidió suspender de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de varios países como parte de una revisión más estricta de su política migratoria. La decisión, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca reforzar los controles sobre quienes solicitan residencia permanente en el país.

¿POR QUÉ SE ELIGIÓ A ESOS PAÍSES?

De acuerdo con el Departamento de Estado, los países afectados fueron seleccionados porque, según evaluaciones del Gobierno estadounidense, presentan mayores índices de solicitantes que podrían depender de programas de asistencia social una vez que ingresan a Estados Unidos. La administración considera que esta situación representa una presión excesiva sobre los recursos públicos.

Funcionarios federales han señalado que, en algunos casos, existen antecedentes de fraude, uso indebido de beneficios sociales o dificultades para verificar antecedentes de los solicitantes. Un ejemplo citado por autoridades es Somalia, país que fue puesto bajo escrutinio tras detectarse un fraude masivo en programas de apoyo social en el estado de Minnesota, en el que estuvieron involucrados ciudadanos somalíes o somalí-estadounidenses.

Varios de los países incluidos ya formaban parte de listas previas de restricciones migratorias o prohibiciones de viaje, lo que refuerza el criterio del Gobierno de mantener una política migratoria más restrictiva hacia determinadas regiones.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE LA SUSPENSIÓN?

La suspensión entrará en vigor el próximo 21 de enero y no tiene una fecha definida para su levantamiento. Según el Departamento de Estado, la medida se mantendrá mientras se lleva a cabo una reevaluación completa de los procedimientos de procesamiento de visas de inmigrante.

El Gobierno indicó que solo cuando se considere que los sistemas de evaluación garantizan que los nuevos inmigrantes no se convertirán en una carga para los recursos públicos, se reconsiderará el restablecimiento del trámite.

¿POR QUÉ SE TOMÓ ESTA DECISIÓN?

La administración Trump argumenta que la suspensión forma parte de su política de "Estados Unidos primero", cuyo objetivo es proteger los recursos del país y evitar lo que considera un abuso del sistema migratorio.

"El procesamiento de visas de inmigrante se pausará para prevenir la entrada de extranjeros que recurrirían a la asistencia social y beneficios públicos", señaló el Departamento de Estado en un comunicado. El portavoz de la dependencia, Tommy Pigott, afirmó que el Gobierno utilizará su autoridad legal para declarar inelegibles a quienes puedan convertirse en una carga pública.

La medida no afecta a las visas de no inmigrante, como las de turismo, negocios o estudios, por lo que los viajes temporales seguirán permitidos.