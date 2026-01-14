¿Cuánto le costaría Groenlandia a Estados Unidos? Expertos estiman un precio multimillonario

La idea de que Estados Unidos compre Groenlandia volvió al centro del debate internacional luego de que un grupo de académicos y exfuncionarios estadounidenses estimara que adquirir la isla ártica podría costarle miles de millones de dólares a Washington.

El cálculo, revelado por NBC News, indica que la isla tendría un precio de 700 mil millones de dólares surge a partir del renovado interés del presidente Donald Trump por sumar este territorio estratégico a Estados Unidos.

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, con apenas 56 mil habitantes, pero con una enorme relevancia geopolítica. Su ubicación en el Ártico la convierte en una pieza clave frente al avance de China y Rusia en la región, argumento central de Trump para justificar su interés bajo el concepto de "seguridad nacional".

UNA TRANSACCIÓN DE ALTO IMPACTO ECONÓMICO

De acuerdo con el análisis citado por NBC, el monto estimado equivale a más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que da dimensión del impacto económico que tendría una operación de este tipo.

Aun así, la cifra busca reflejar no solo el valor territorial, sino también los recursos naturales, la posición estratégica y los costos políticos y financieros asociados.

Tanto el gobierno de Dinamarca como las autoridades de Groenlandia han rechazado tajantemente que la isla esté a la venta. Pese a ello, Trump no ha descartado incluso el uso de la fuerza para asegurar el control del territorio, lo que ha elevado la tensión diplomática en la región.

BUSCAN PACTO DE LIBRE ASOCIACIÓN

Como alternativa a una compra directa, Estados Unidos analiza un pacto de libre asociación, similar al que mantiene con las Islas Marshall o Micronesia. Este esquema implicaría apoyo financiero estadounidense a cambio de mayor presencia militar y de seguridad en la isla.

Una reciente reunión en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia concluyó sin avances concretos.

Aunque las partes calificaron el diálogo como constructivo, las posturas siguen enfrentadas. En paralelo, Dinamarca anunció un refuerzo inmediato de su presencia militar en Groenlandia junto a aliados de la OTAN, ante el aumento de las tensiones en el Ártico.