Víctimas de Jeffrey Epstein realizarán su propia lista de clientes vinculados

Un grupo de mujeres que se identifican como víctimas de abuso sexual de Jeffrey Epstein anunció que elaborará una lista propia y confidencial de personas que, aseguran, estuvieron relacionadas con las actividades ilegales del financiero. El anuncio se realizó en Washington, D. C., como una forma de presión directa al Congreso de Estados Unidos para que se haga pública la investigación federal sobre el caso.

La iniciativa surge en medio de versiones contradictorias por parte de autoridades estadounidenses sobre la supuesta existencia de una "lista de clientes" vinculados a Epstein.

ANUNCIO FRENTE AL CAPITOLIO DE ESTADOS UNIDOS

Las sobrevivientes dieron a conocer su decisión durante una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio. Ahí explicaron que, ante la falta de claridad oficial y la ausencia de información pública completa, decidieron tomar la iniciativa por su cuenta.

Lisa Phillips, quien se identificó como una de las víctimas, señaló que muchas de ellas conocen los nombres de personas que presuntamente participaron o tuvieron conocimiento de los abusos.

De acuerdo con Phillips, la lista será elaborada únicamente por las sobrevivientes y se mantendrá de manera confidencial, sin intervención de autoridades, abogados externos u organizaciones políticas.

UNA NUEVA PRESIÓN AL CONGRESO Y A LAS AUTORIDADES

Además del anuncio de la lista, las víctimas exigieron a los legisladores que obliguen a las agencias federales a transparentar la investigación sobre Epstein. Aseguran que, pese al tiempo transcurrido desde su muerte, siguen existiendo vacíos importantes sobre el alcance real de la red de abusos.

Este reclamo se suma a otras solicitudes de organizaciones civiles que buscan acceso a documentos judiciales, testimonios y acuerdos relacionados con el caso, bajo el argumento de interés público y rendición de cuentas.

TESTIMONIOS SOBRE LA ISLA DE EPSTEIN

Durante el acto público, Lisa Phillips compartió un testimonio personal sobre su experiencia a inicios de la década de 2000. Relató que fue llevada a la isla de Epstein mientras participaba en una sesión fotográfica en una isla cercana.

Según su versión, lo que presenció fue "un mundo oscuro y perturbador", relato que coincide con otros testimonios públicos de víctimas que han descrito dinámicas similares dentro del entorno del financiero.

Otras mujeres señalaron que Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana de Epstein, fue quien las introdujo a su círculo, una versión que ya ha sido confirmada en procesos judiciales.

EL PAPEL DE GHISLAINE MAXWELL EN EL CASO

Ghislaine Maxwell fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por su participación en un esquema de abuso y explotación sexual de menores que se extendió durante al menos una década.

La sentencia, dictada por una corte federal, confirmó su papel como facilitadora de los delitos cometidos por Epstein. Este es uno de los pocos aspectos del caso que cuenta con resoluciones judiciales firmes.

¿EXISTE REALMENTE UNA "LISTA DE CLIENTES"?

La supuesta existencia de una lista de clientes de Jeffrey Epstein sigue siendo uno de los temas más controvertidos. Las versiones oficiales han sido contradictorias.

En un primer momento, autoridades federales señalaron que dicha lista existía, pero posteriormente aclararon que no hay evidencia de un documento elaborado por Epstein con los nombres de personas que visitaron su isla. La propia Ghislaine Maxwell ha declarado que no existe tal lista.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha presentado pruebas documentales que confirmen su existencia, por lo que el tema continúa siendo objeto de especulación pública.

MENCIONES A FIGURAS PÚBLICAS Y ACLARACIONES OFICIALES

En entrevistas con autoridades, Maxwell aseguró no recordar al actual presidente Donald Trump participando en actividades ilegales relacionadas con Epstein, con quien mantuvo una relación social en el pasado. Estas declaraciones forman parte de expedientes oficiales, aunque no representan resoluciones judiciales.

Tras dichas entrevistas, Maxwell fue trasladada de Florida a una prisión federal de mínima seguridad en Texas, un movimiento administrativo confirmado por el sistema penitenciario estadounidense.

LA MUERTE DE EPSTEIN Y LA DESCONFIANZA PERSISTENTE

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en 2019 en una cárcel de Nueva York. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, versión que permanece como la explicación oficial.

No obstante, la falta de información pública completa y la magnitud del caso han alimentado teorías conspirativas y desconfianza social. En este contexto, la decisión de las víctimas de crear su propia lista refleja la frustración de quienes consideran que aún no se ha dicho toda la verdad.