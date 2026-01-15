VIDEO l Joven pierde un ojo tras recibir disparo por parte de un agente del ICE en manifestación

Un manifestante de 21 años resultó gravemente herido durante una protesta en Santa Ana, California, cuando un agente del Departamento de Seguridad Nacional le disparó un proyectil no letal a corta distancia, dejándolo permanentemente ciego de un ojo y con fracturas en el cráneo y nariz.

La protesta se realizó frente a un edificio federal y reunió a cientos de personas que pedían justicia por el asesinato de Renee Good en Minneapolis y también expresaban su rechazo a las deportaciones masivas impulsadas por la administración de Estados Unidos.

Grupos de manifestantes marcharon por el centro de la ciudad, coreando consignas contra las políticas migratorias y sosteniendo pancartas con mensajes como "No más redadas" y "Mantengamos unidas a las familias".

IMPACTO DEL DISPARO Y ATENCIÓN MÉDICA

La víctima, identificada como Kaden Rummler, cayó al suelo al recibir el impacto en su ojo izquierdo, según muestran imágenes que circulan en redes sociales. Testigos y familiares relataron que tras el disparo el joven fue arrastrado por un agente y su rostro quedó cubierto de sangre.

Rummler fue trasladado a un hospital, donde pasó dos días y fue sometido a una cirugía de seis horas. Los médicos encontraron fragmentos de plástico, vidrio y metal incrustados en su cara, incluida una pieza a menos de un centímetro de la arteria carótida, situación que ponía en riesgo su vida.

Aunque sobrevivió, su ojo izquierdo quedó completamente inutilizado y los médicos advirtieron que durante semanas deberá evitar acciones como estornudar o toser, porque podrían causarle daño adicional.

VERSIONES DE TESTIGOS Y AUTORIDADES

Las imágenes difundidas muestran el momento en que el agente dispara el proyectil no letal que golpea primero a otra persona y luego a Rummler. Testigos indicaron que el joven intentó ayudar a un compañero antes de ser alcanzado por el disparo.

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional describió al grupo de manifestantes como "alborotadores violentos" y señaló que dos oficiales también resultaron lesionados durante el enfrentamiento. Asimismo, se informó que dos personas fueron arrestadas por cargos como agresión a un agente federal y alteración del orden público.

Este caso se suma a la ola de protestas que se han registrado en varias ciudades de Estados Unidos tras la muerte de Good y ha reavivado el debate sobre el manejo de la seguridad en manifestaciones públicas.